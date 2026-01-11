Sabalenka se consagró campeona y le pidió matrimonio a su pareja de una forma particular: esta es su historia de amor

Aryna Sabalenka ganó el Brisbane International 2026 al vencer a Marta Kostyuk en la final por 6-4 y 6-3, defendiendo su título sin ceder sets en el torneo. Sin embargo, los flashes de la noche australiana no se lo llevaron el gran nivel tenístico que mostró la número 1 del mundo del ranking WTA sino un particular pasaje de su discurso triunfal donde, entre risas, apuró a su novio Georgios Frangulis para que se venga el casamiento en breve. El clip se viralizó en las redes sociales, donde todos se mostraron ansiosos de ver la boda de esta pareja que se muestra cada vez más consolidada.

La tenista viene dominando con comodidad el circuito femenino (Foto: @arynasabalenka)

Sabalenka obtuvo su tercer trofeo en Brisbane (2023, 2025 y 2026) y el número 22 de su carrera. La bielorrusa despachó el partido en 1 hora y 17 minutos en el Pat Rafter Arena, rompiendo el servicio clave en el primer set y manteniendo la ventaja en el segundo. Uno de los momentos más llamativos de la jornada se dio cuando Kostyuk, número 26 del mundo, evitó el saludo postpartido por tensiones geopolíticas entre Ucrania y Bielorrusia.

Sabalenka festejó el título con su novio y su equipo (Foto: @arynasabalenka)

Tras la coronación, Aryna dio un emotivo discurso agradeciendo el apoyo de su equipo para conseguir este logro y aprovechó para apurar a Georgios a dar el sí en el altar. “Gracias a mi novio, espero pronto llamarte de otra manera, ¿cierto? Simplemente, pongamos una presión adicional", bromeó la tenista y despertó la risa de los miles de asistentes en el estadio, mientras su pareja miraba atónito la secuencia.

Tras el partido, los novios tuvieron un tierno cruce en redes sociales. “Ese beso de campeona siempre se siente diferente”, escribió él en una historia de Instagram donde posteó una foto besando a su novia tras el triunfo en Australia. En seguida, ella le respondió sorpresivamente en español: “Te amo”, colocó la bielorrusa junto con un emoji de corazón al repostear la imagen.

El tierno intercambio de la pareja en redes sociales

Sabalenka, actual número 1 del ranking mundial del tenis femenino, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y también de su vida personal. Desde 2024, la tenista bielorrusa mantiene una relación muy consolidada con el empresario Georgios Frangulis, quien se volvió una presencia habitual en los torneos del circuito al acompañarla desde la player’s box y apoyarla públicamente. La pareja suele mostrarse muy cariñosa en redes sociales, donde también suben fotos de sus vacaciones en lugares paradisíacos y de entrenamientos juntos.

Aryna y Giorgios están juntos desde 2024 (Foto: @arynasabalenka)

Frangulis, nacido el 9 de septiembre de 1988 en São Paulo, es un empresario brasileño-griego y fundador de Oakberry, una cadena global especializada en superalimentos a base de açaí que cuenta con más de 700 locales distribuidos en 40 países. Si bien estudió Derecho en Brasil, su carrera tomó otro rumbo: probó suerte en el sector inmobiliario en Miami y luego se consolidó como emprendedor internacional. Además, es aficionado al automovilismo y compite en la Porsche GT3 Cup Challenge. En un cruce entre lo personal y lo profesional, Sabalenka se convirtió en embajadora de la marca, reflejando la cercanía y el apoyo mutuo que caracteriza a la relación.

La pareja suele compartir parte de su intimidad en las redes sociales (Foto: @arynasabalenka)

La historia de la pareja se hizo pública entre abril y mayo de 2024, poco tiempo después de la muerte de Konstantin Koltsov, expareja de Sabalenka. El exjugador de hockey sobre hielo falleció el 18 de marzo de 2024, a los 42 años, al caer desde un balcón de un hotel en Miami, en un hecho que la policía calificó como un aparente suicidio. Koltsov había mantenido una relación con la tenista desde junio de 2021 y, aunque ya estaban separados al momento de su muerte, Sabalenka lo había señalado en el pasado como uno de sus grandes apoyos.

Sabalenka junto a Frangulis durante unas vacaciones juntos

Ahora, con Frangulis, la tenista encontró un nuevo sostén emocional, que se refleja tanto en su vida privada como en su presente deportivo, marcado por títulos, estabilidad y una figura clave a su lado. Tras este divertido cruce en Brisbane, restará saber cuándo es la fecha de casamiento de esta pareja que no para de crecer.