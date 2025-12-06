George Russell tomó mate en el GP de Abu Dabi y revolucionó las redes: “Ahora puede chusmear como se debe”

Cuando Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 dejó en claro que su presencia no iba a pasar inadvertida, ni en la pista ni en el paddock. Y es que su espontaneidad, carisma y autenticidad fueron un soplo de aire fresco para la Máxima. Asimismo, se ocupó personalmente de introducir la cultura argentina en cada oportunidad que tuvo. Pero, lo curioso es que no solo lo compartió con sus compañeros de equipo -primero con Williams Racing y luego con Alpine-, sino que, para sorpresa de todos, otro ídolo de la parrilla adoptó uno de sus hábitos característicos. Durante el Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera de la temporada, captaron a George Russell, piloto de Mercedes, con un mate en la mano y los fanáticos quedaron encantados.

En varias oportunidades, Colapinto compartió sus costumbres argentinas en el paddock. A Alex Albon le enseñó a tomar mate, con Pierre Gasly habló de la final de la Copa del Mundo y durante el Gran Premio de Las Vegas le llevó una caja de alfajores a los mecánicos de la escudería francesa. Sin embargo, este sábado 6 de diciembre, durante la transmisión de la práctica libre 3 del Gran Premio de Abu Dabi, apareció una imagen completamente inesperada. Mientras estaba en el garaje de Mercedes, un mecánico le dio a George Russell nada más y nada menos que un mate.

¿SE LO HABRÁ DEJADO FRANCO? George Russell se prepara para salir a pista en la FP3 pero mientras tanto, toma unos mates en el box de Mercedes.



📺 #AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NHT9HHcWGh — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

“¿Estaba tomando mate Russell?“, preguntó durante la transmisión de ESPN Juan Manuel ”Cochito” López. “¿Se lo dio Colapinto a ese mate?“, cuestionó Fernando Tornello. ”No sé, pero hay varios pilotos a los que les gusta el mate. Seguramente Franco tiene algo que ver con ello“, comentó Juan Fossaroli.

George Russell tomó mate en el garage de Mercedes y los fanáticos reaccionaron (Foto: Captura de video / ESPN / X)

El video del británico no tardó en viralizarse y los fanáticos reaccionaron. “Russell tomando mate, ya me cae bien Jorgito”; “Russell con el mate, ahora sí puede chumear como se debe”; “¿Qué hacía Russell con un mate?“; “George Russell con el mate es lo que necesitaba mi sábado”; “Russell tomando mate, se me caen las lágrimas se hicieron reales todos los memes” y “¿Cómo que Russell está tomando mate en el paddock?“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X.