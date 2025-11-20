Franco Colapinto le repartió alfajores al equipo de Alpine y la reacción de todos fue espectacular: “Argentinizando”

Tras finalizar en la décima quinta posición en Interlagos, Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Las Vegas, circuito que ya conoce y en el cual el año pasado finalizó en el puesto 14 con el Williams. Si bien hoy el panorama con Alpine es diferente, el argentino buscará hacer todo lo posible para sumar sus primeros puntos con la escudería francesa, en la cual ya tiene un lugar asegurado para el 2026. En la previa de la antepenúltima carrera del año y para relajar en medio de tanta tensión, el pilarense decidió compartir con sus mecánicos un poco de sus raíces. Llevó una caja de alfajores y las reacciones de aquellos que los probaron causaron sensación.

En la previa del Gran Premio de Las Vegas, Alpine compartió un divertido video en el que se pudo ver a Franco Colapinto en el paddock con un regalo especial para sus compañeros de equipo. “Estamos en Las Vegas y tenemos algunos alfajores de la Argentina. Se los vamos a dar al equipo para que los prueben y vean si les gustan. Estoy seguro de que van a amarlos”, aseguró confiado. De entrada explicó que eran “un poco dulce” porque en la Argentina “amamos el azúcar”.

Franco Colapinto llevó alfajores al paddock y los compartió con sus compañeros de Alpine (Foto: Captura de video / Instagram @alpinef1team)

Colapinto ingresó al taller con una caja de alfajores negros, envueltos en papel dorado, y blancos, con envoltura plateada, y comenzó a repartirlos. La curiosidad de los mecánicos fue evidente y, además de agradecerle por el gesto, decidieron probar la delicia argentina. “Les damos un poco de energía a los chicos antes de empezar el fin de semana. Algunos carbohidratos”, comentó el pilarense y ante las preguntas de sus compañeros, los comparó con el caramelo para que pudieran tener una referencia. Sus veredictos fueron positivos. “Muy bueno”, dijo uno de ellos y otro, que también le dio el visto bueno, comentó que necesitaba una taza de té para acompañarlo.

Los fanáticos quedaron encantados con el esto de Colapinto (Foto: Captura de video / Instagram @alpinef1team)

Así como el equipo quedó fascinado con los alfajores, los fanáticos de Colapinto se sintieron orgullosos con la escena. “Argentina de pie, llegaron los alfajores” y “Argentinizando a Alpine”, comentaron algunos usuarios, mientras que otros agregaron: “Grande Franco llevando las costumbres argentinas a todo el equipo” y “Bien ahí Franquito argentinizando al paddock”.