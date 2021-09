Gustavo López cuestionó la actitud de Lionel Messi: “Es un empleado del club y ya no es más el mejor del mundo”

El conductor de Radio La Red, Gustavo López, criticó este lunes la actitud del futbolista del PSG, Lionel Messi, al ser sustituido por el entrenador argentino Mauricio Pochettino en el partido de su equipo ante Lyon por la sexta fecha de la Ligue 1.

“La imagen de Messi enojándose con Pochettino es fuerte . (...) No quiso salir, no gritó el gol ”, lo cuestionó. En pleno debate con sus compañeros de programa, López argumentó: “Podemos discutir si estaba bien, mal o regular” la decisión de sacar a Messi del partido, pero lo que no se puede entender “es que no deba salir”.

Y puso el ejemplo de la Selección argentina: “Hay partidos que el equipo gana 3 a 0 y no sale. (Lionel) Scaloni cuando tiene triple jornada de Eliminatorias y el primer partido no lo saca porque tiene miedo … sabe que no lo puede sacar”, aseguró.

Lionel Messi del PSG mira al entrenador en jefe del PSG, Mauricio Pochettino, luego de que fuera sustituido durante el partido de fútbol de la Liga Uno francesa entre Paris Saint-Germain y Lyon en el Parc des Princes en París el domingo 19 de septiembre de 2021. Francois Mori - AP

A su vez, el periodista consideró que los cambios no se deben “consensuar” porque el técnico es “el que manda”, y el futbolista “ es un empleado del club”. “No puede ordenar quién sale, quién entra, o ponerle cara de traste a un compañero, por más que se llame Messi, (Diego) Maradona, (Marco) Van Basten o (Mario) Kempes”.

Por otra parte, el comentarista deportivo indicó que “Messi tiene que acostumbrarse al fútbol francés” y que “no sigue siendo” el mejor jugador del mundo : “Esto es París. Es un mundo distinto, se habla otro idioma, se juega a otra cosa”, sostuvo.