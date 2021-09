Martín Liberman cruzó a sus colegas por cuestionar a Pochettino por el cambio de Messi: “Tocaron fondo”

El animador Martín Liberman se refirió este lunes a la cuestionada salida de Lionel Messi en el partido de PSG ante Lyon por la sexta jornada de la Ligue 1. “No podía creer a los medios catalogando como inadmisible que (Mauricio) Pochettino haga un cambio. El periodismo tocó fondo ”, opinó el cronista sobre el rol de los medios en el tratamiento del tema. Además, dijo que los que “salen a matar al técnico” son “talibanes” .

“El técnico decidió hacer los cambios, y producto de los que hizo, lo ganó. (...) Alguien determinó que no se puede salir nunca. La pregunta es: ¿el técnico no puede hacer cambios? Porque hay una cosa implícita que no se lo puede sacar . Entonces, así no se puede”, cuestionó.

En relación a Messi en particular y su vínculo con los técnicos, Liberman preguntó: “¿Por qué se creen que (Diego) Simeone no quiere tomar la Selección? (...) ¿Ustedes creen que Simeone no habla con (Pep) Guardiola por teléfono? ¿O con (Gerardo) Martino? (...) Los técnicos no quieren pasar por esa situación ”.

Lionel Messi observa al técnico el PSG Mauricio Pochettino tras ser sustituido en el partido contra Lyon por la liga de Francia, el domingo 19 de septiembre de 2021. (AP Foto/Francois Mori)

A su vez, indicó que el entrenador del PSG tuvo “el coraje para hacer los cambios” que crea necesario y lo diferenció del técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, a quien catalogó como un “chupamedias” de Messi.

“El técnico es el jefe de un grupo y se supone que toma decisiones. No puede ser que esté condicionado a no poder sacar 10 minutos de la cancha a un futbolista . El problema es que los valores están trastocados ”, agregó Liberman.