Superclásico: aseguran que Boca jugará con la camiseta amarilla por el consejo de un chamán

El miércoles, la AFA autorizó el pedido de Boca Juniors de jugar ante River Plate con la camiseta alternativa, a pesar de no presentar dificultades la remera titular en confundirse con la del rival. Ante la falta de un comunicado oficial, empezaron a correr versiones sobre los motivos por los cuales el conjunto xeneize habría decidido utilizar la indumentaria amarilla. Una de ellas está relacionada con el chamanismo, una práctica ancestral vinculada con la posibilidad de diagnosticar o curar algún mal.

Con el trauma de la final perdida en la Copa Libertadores 2018, no es descabellado pensar que Boca quiera recurrir a “otras armas” para amedrentar a “La Banda”. Más si se tiene en cuenta que, en el último encuentro, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia mostró su mejor versión, justamente, con los jugadores vestidos de ese color. Consultado en conferencia de prensa acerca del vestuario que utilizarán sus futbolistas, el director técnico admitió que le “encanta” la casaca alternativa, comparó el partido con un clásico europeo y reparó en un detalle relacionado con su propia historia. “Es muy linda. Atrás dice ‘Casa Amarilla’. Me tocó vivir ahí. Es un partido de fútbol. Real Madrid y Barcelona van a jugar con alternativa también”, señaló.

¿Chamanismo?

En el programa F12 (ESPN), el conductor Mariano Closs ironizó al decir que si Boca gana, en un futuro, el chamán consultado podría ser el reemplazante de Battaglia. Por su lado, el columnista Martín Costa consideró que sería una muestra de “inseguridad” si Boca eligió la camiseta amarilla por la buena suerte, aunque se mostró “respetuoso de los que creen eso”, e indicó que el consejo del chamán habría sido recibido antes del partido contra Estudiantes de La Plata, en el que Boca ganó 1 a 0.

Leo Paradizo, otro de los cronistas del ciclo deportivo, aseguró: “El chamán dijo: ‘Jueguen con la amarilla, que si juegan con la amarilla, el domingo, ganan’”. En las entrevistas realizadas a algunos hinchas de River, los simpatizantes millonarios se tomaron a risa la decisión del rival. En redes sociales, la postura fue leída por algunas cuentas partidarias como señal de debilidad.

En tanto, el periodista Martín Liberman cuestionó en su cuenta de Twitter la decisión y arremetió contra los directivos xeneizes: “¿Lo de Boca se reduce a repetir la camiseta amarilla (fea) y a llamar a un chamán? ¿Esta es la dirigencia que llegaba a revolucionar el club? Año 2022. Atrasan estos dirigentes. Y la gente, enceguecida, por aquellos que alguna vez fueron sus ídolos y de esto no entienden nada!”.

El tuit de Martín Liberman sobre la decisión de Boca de jugar con los pantalones amarillos ante River Captura Twitter

Un día antes, el relator Sebastián Vignolo había desestimado que el máximo responsable del fútbol de Boca, Juan Román Riquelme, fuera adepto a las cábalas, y lo explicó con un debate que le tocó presenciar antes de la final de la Libertadores 2007, en la que el equipo finalmente campeón jugaría con pantalones amarillos: “La discusión era entre dirigentes de Boca y dirigentes de Gremio por el pantalón. Boca no podía jugar con los pantalones. Estaban los dirigentes: ‘No, pero no puede ser que tengamos que cambiar los pantalones’. Estábamos en el mismo hotel porque teníamos que relatar el partido. “Riquelme dijo: ‘¿Cuál es el problema?’. Andá a buscar unos pantalones amarillos que les vamos a ganar igual”. Sin embargo, Riquelme no es la única persona que conforma el famoso Mundo Boca y, quizás, otro de los miembros del equipo de trabajo tenga una postura distinta que la del vicepresidente.