Histórico: la esquiadora argentina que ganó el Freeride World Tour en Val Thorens

Agostina Vietti, esquiadora nacida en San Martín de los Andes, se coronó en la segunda fecha del Freeride World Tour (FWT), la competición más importante del mundo de esquí y snowboard fuera de pista. El evento se disputó en Val Thorens, Francia, y coronó a la argentina como la primera mujer sudamericana en ganar una etapa de este circuito.

Agostina Vietti con su trofeo de ganadora

Luego de obtener el cuarto puesto en la primera fecha -disputada en España-, donde ya había logrado establecerse como la primera mujer sudamericana en participar de este evento, Vietti protagonizó una bajada sólida, combinando la técnica, la velocidad y una correcta lectura del camino a recorrer. Al terminar su exposición, se conoció que la neuquina logró un puntaje de 77,33 y eso la coronó como ganadora de la jornada.

Agostina Vietti hizo historia en Francia y recibió la felicitación de su equipo de trabajo

Tras lograr un reconocimiento por parte del público en España y Francia, Vietti continuará su preparación para las dos fechas restantes del Freeride World Tour que se disputarán en Georgia (22 al 28 de febrero) y en Austria (5 al 10 de marzo). De continuar con este nivel, la argentina accederá a las finales en Alaska y Suiza, a disputarse a finales de marzo y principios de abril de este año.

Vietti, con su trofeo, celebró en Francia

“Todavía no lo puedo poner en palabras. Nunca hubiera imaginado llegar hasta acá, ni que algo así me podía pasar a mí. Muy agradecida de estar viviendo esto, de conocer lugares increíbles y de seguir aprendiendo cada día”, manifestó Vietti en su cuenta de Instagram donde subió material alusivo a la fecha que la coronó como ganadora en Francia.

La emoción de Agostina Vietti que conquistó la fecha en Val Thorens

Como parte de las redes sociales, los seguidores y amigos de la deportista también celebraron a la distancia esta gesta que quedó en la historia y pone sobre el tapete todo el esfuerzo realizado en la previa. “¡Super sólida en la bajada y hermosa línea! Vamos, Agos, representando y dejando a argentina en lo más alto“, fue uno de los comentarios que destacó la destreza y el sentir popular.

El apoyo de los seguidores de Agostina Vietti

Por otra parte, Carolina Baldini sumó un granito de arena para la visibilidad de este deporte y felicitó a su coterránea por su conquista: “También campeones en la nieve. Felicitaciones”.

Carolina Baldini elogió a la deportista argentina

La pista de Val Thorens, una de las estaciones más famosas de Francia con 600 kilómetros de pista, se encuentra a 2300 metros de altitud y recibe cada año un aproximado de 300 mil turistas.

Su popularidad va de la mano con la ubicación, que es por demás llamativa: está rodeada de seis glaciares y ofrece vistas de las cumbres de los Alpes franceses, italianos y suizos.

Quién es Agostina Vietti

Detrás de las fotos y videos que la muestran zigzagueando montañas de nieve, Agostina Vietti, de 28 años, nacida en San Martín de Los Andes, se formó y entrenó para mantener un estilo de vida ligado a un deporte.

Vietti vuela alto con sus esquíes y sueña con ser una de las mejores deportistas del mundo

Sus inicios fueron en el Cerro Chapelco, donde aprendió el abc del esquí para conocer cómo maniobrar la tabla y concentrarse en medio de una desafiante rutina donde un paso en falso puede comprometer seriamente su físico.

Su constancia y entrenamiento la llevaron a ser instructora de los más distinguidos centros del país, como así también en los Estados Unidos, en las pistas de Vail, consideradas una de las mejores estaciones de esquí en América del Norte.

Agostina Vietti recordó su infancia y cómo influyeron sus conocimientos para este gran presente

Contenida y apoyada por su entorno -así lo demuestran las fotos en Val Thorens, donde se abrazó con su equipo de trabajo-, Vietti fue condecorada, en 2025, por el Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes que aprobó una declaración para designarla como Embajadora Deportiva de su ciudad de origen.

El Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes condecoró a Agostina Vietti como Embajadora Deportiva de su ciudad natal

Su misión para este año es acomodarse entre las mejores deportistas del circuito. El comienzo, muy auspicioso, se comenzó a gestar en el proceso clasificatorio al Freeride World Tour: logró el quinto puesto en la pista de Kirkwood, California y el segundo lugar en Arapahoe Basin, Colorado.

Ahora será el turno de completar las últimas dos fechas para saber si su nombre estará entre los grandes finalistas de un deporte donde ya dejó una marca.