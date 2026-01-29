Marixa Balli cerró su local en Flores y sorprendió a todos con un anuncio: “Voy a cambiar de rubro”

Más allá de su sostenida presencia en el mundo del espectáculo, Marixa Balli mantiene desde hace años un fuerte vínculo con el rubro textil, una actividad que desarrolla desde mucho antes de alcanzar su gran popularidad. Es por eso que generó sorpresa al comunicar una decisión contundente en su faceta empresarial: el cierre de su local principal, ubicado en la histórica zona comercial del barrio de Flores, un espacio que durante mucho tiempo fue clave para su emprendimiento.

Según contó la propia Marixa Balli, el fuerte impacto de la crisis en el sector textil la llevó a bajar la persiana de su local principal en la tradicional zona comercial de Flores. Luego de varios años de actividad, la actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió trasladarse a un espacio más pequeño sobre la avenida Rivadavia para liquidar el stock que queda y comenzar una nueva etapa profesional.

Marixa Balli confirmó el cierre de su local principal en Flores (Captura: Telefe)

En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), contó que el último año fue especialmente crítico para su negocio y explicó los motivos detrás de su decisión. “El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de calle Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra. La gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, compartió la exvedette al describir el difícil contexto que atraviesa el sector.

La situación la obligó a tomar decisiones drásticas dentro de su estructura laboral y empresarial, algo inédito para ella en casi dos décadas al frente de su marca. “Tuve que rescindir todos los contratos, obvio. Igual tengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado”, reveló al poner en palabras el impacto del ajuste que debió atravesar en Xurama, su negocio de indumentaria y calzado.

La mediática habló del impacto de la crisis en su negocio textil

El traslado a un espacio más pequeño también tiene un fuerte componente emocional y marca un quiebre en su recorrido comercial. “Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro”, adelantó Marixa sobre la nueva etapa que ya comenzó a proyectar.

Lejos de quedarse solo con el sabor amargo de la despedida, Marixa eligió cerrar este capítulo con una mirada puesta en lo que viene y en el deseo de que la situación mejore para todos. “Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta”, sentenció.