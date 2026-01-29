Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, jueves 29 de enero, del Festival Nacional de Folklore

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 vive este jueves 29 de enero su sexta luna. La expectativa crece entre el público que busca saber quiénes subirán al emblemático escenario de la Plaza Próspero Molina esta noche. Este evento, uno de los más importantes de la música nacional, continúa convocando a miles de espectadores en la ciudad cordobesa, y hoy promete una destacada lista de artistas.

Festival Nacional de Folklore Cosquín

¿Quiénes tocan hoy, jueves 29 de enero, en Cosquín 2026?

La programación para la sexta luna del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 incluye:

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba)

Ceibo

Los Tekis

Los Tekis se presentan este jueves en el Festival de Cosquín 2026 Instagram: @lostekisoficial

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore 2026

La 66° edición del festival de Cosquín, que se desarrolla hasta el domingo 1° de febrero, ya ha presentado a grandes figuras. En las lunas anteriores, el público disfrutó de actuaciones de Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Ahyre, Luciano Pereyra, Lázaro Caballero y Mariana Carrizo.

Todavía restan noches importantes por delante, con figuras esperadas como el Chaqueño Palavecino, Soledad Pastoruti ―quien celebra sus 30 años de carrera―, Peteco Carabajal, Teresa Parodi y Milo J, que promete un cierre emotivo y tradicional para el festival.

A continuación, así queda la grilla completa de los días restantes del Festival Nacional de Folklore 2026:

<b>Luna</b> <b>Fecha</b> Crilla de cantantes y bandas Sexta luna Jueves 29 de enero Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón Séptima luna Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Octava luna Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Novena luna domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

Cómo comprar las entradas para el Festival Nacional de Folklore

Todo lo que hay que saber para sacar las entradas de Cosquín 2026 Sebastian Salguero

Para quienes deseen asistir a las próximas lunas , las entradas para Cosquín 2026 siguen disponibles online y presencialmente.

Los interesados pueden adquirirlas en el sitio Autoentrada , con precios que oscilan entre $26.000 y $115.000, más un 10% de cargo por servicio.

, con que oscilan entre $26.000 y $115.000, más un 10% de cargo por servicio. Para la compra presencial, los puntos de venta son las boleterías en Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), de 09:30 a 02:00, y la Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).

Cabe recordar que los menores de 6 años ingresan gratis sin butaca al presentar el DNI; desde esa edad, abonan el costo completo. En tanto, hay filas reservadas en el sector D para personas con discapacidad.

Cómo ver en vivo Cosquín 2026

El Festival Nacional de Folklore 2026 se puede ver en vivo en todo el país Sebastian Salguero

Quienes no puedan asistir a la Plaza Próspero Molina tienen diversas opciones para seguir el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 en vivo:

El canal de YouTube oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “ Aquí Cosquín ”, realiza transmisiones por streaming cada noche.

”, realiza transmisiones por streaming cada noche. Además, TV Pública ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22.

ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22. Canal 10 de Córdoba también televisa el evento para su audiencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.