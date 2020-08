Orozco tenía como máximo objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados hasta el año próximo

La noticia causó impacto en el mundo del hockey. En plena pandemia por el coronavirus, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de este deporte resolvió despedir de su cargo al entrenador Germán Orozco, al que consideró como responsable de un "ciclo agotado" al frente de los Leones. Todo en el marco de un equipo que, a 11 meses de los Juegos Olímpicos, buscará defender el oro conseguido en Río 2016. "Siempre tuve muchas trabas en el camino. Parece que un grupito de dirigentes y cuatro jugadores estaban convencidos de que el ciclo estaba terminado", disparó el DT, que dio a conocer detalles de la interna.

Bajo la conducción técnica de Orozco, el seleccionado argentino participó de la FIH Hockey Pro League, en la que no accedió a las finales, y consiguió la clasificación olímpica tras la conquista de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. "Es muy difícil entender esto. El gran objetivo eran los Juegos Olímpicos, pero parece que los dirigentes consideran que esta competencia terminó ayer porque hablan de ciclo cumplido. No lo entiendo. Y cada vez que algo así sucede los dirigentes jamás aclaran nada. La Confederación sigue manejada por el ente nacional. Yo no comprendo cómo una Confederación con tantos logros no se pueda bancar así misma. Hay presiones desde ese ente manejado por una persona que no es del hockey, pero que escucha mucho a una persona que es de este deporte y que no es de mi corriente. Ellos influyeron en esta decisión de echarme, conjuntamente con la decisión de jugadores", enfatizó Orozco en una entrevista en el programa "Argentina también juega"; de FM Aurora 91.3 de Mendoza.

El exdefensor, de 44 años, había tomado el cargo en 2018 y asumió una prueba: mantener en lo más alto a los campeones olímpicos de Río 2016 después de que los Leones forzaran el alejamiento de Carlos Retegui por chispazos en la relación entre el plantel y el cuerpo técnico. "A esta decisión de la Confederación y el ente hay que sumarle la influencia de cuatro jugadores. Todos tuvieron su parte. Yo estoy tranquilo con el trabajo realizado. Pero que quede en claro: acá no se tomó la decisión de todos los jugadores por igual, sino de cuatro. Y el plantel está compuesto por 24 más algunos otros chicos que fuimos sumando. En definitiva, me quedo con el saludo final de la mayoría de ellos y otros tantos que me enviaron mensajes de texto desde afuera del país", detalló el entrenador.

En esa interna explicada por Orozco, el pequeño grupo de jugadores habría ido a hablar con los dirigentes en reiteradas ocasiones. "Siempre lo hacen. Antes ya lo habían hecho dos veces. Conozco al seleccionado en su interior desde hace muchísimos años. Y es una práctica habitual en las últimas etapas. Cuando fui capitán de los Leones jamás se me ocurrió plantearle algo de un DT a la Confederación. No se respeta a los entrenadores, se ha ninguneado a históricos como Garraffo, Vigil, Minadeo, Corradini, Roggero, Pablo Lombi. Siempre hay salidas traumáticas y pocas veces se respetan los ciclos. Y esto también suele pasar por distintas posturas políticas", dijo Orozco.

"¿Dentro de esta gente que nombrás está Retegui? Muchos lo apuntan como el responsable de que no estés más en los Leones", le consultaron a Orozco en FM Aurora 91.3 de Mendoza. "Esperemos a que anuncien el nuevo cuerpo técnico y los cargos que hay, y después el tiempo nos va a terminar dando la razón a todos estos históricos que mencioné y fueron destituidos de su puesto. Muchos de ellos no son adeptos a la persona que decís y terminan afuera. Acá juegan mucho las llegadas políticas, dirigenciales y acuerdos que pueden llegar a armarse", indicó.

Orozco conoce a la perfección el mundillo de los seleccionados argentinos. Su carrera como jugador le dejó el orgullo de haber sido el capitán argentino entre 2004 y 2007, en un recorrido de 1994 a 2007 en el que participó en dos mundiales (Kuala Lumpur 2002 y Moenchengladbach 2006) y dos veces en Juegos Olímpicos (Sydney 2000 y Atenas 2004) y se retiró con el ADN impregnado de su querido Banade, el club que lo formó. "Ahora, en este ciclo como DT, me llevo el afecto de muchos jugadores y entrenadores que valoraron nuestro trabajo en los Leones", sostuvo.

Después de tres meses parados a causa del aislamiento, el 18 de junio los jugadores argentinos habían vuelto a entrenarse en el CENARD, luego de que el gobierno nacional autorizara a los atletas olímpicos para retomar las prácticas. El último miércoles por la noche los dirigentes le comunicaron a Orozco que ya no será el entrenador nacional. "El jueves a la mañana me presenté adelante del equipo y les di el comunicado. Les dije que muchas gracias. Tras eso, los jugadores se fueron levantando y se fueron. La mayoría vino a saludarme, pero los que estuvieron en la reunión, no. Lo remarca el dicho: 'El que tiene el culo sucio...'. Yo sé que hace un mes que existen estas reuniones por atrás. Y me duele mucho cuando no me vienen de frente".