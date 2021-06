El sorprendente dato que reveló Sebastián Domínguez sobre el método de trabajo de Diego Simeone

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, evocó su época como jugador de fútbol en Estudiantes de La Plata, cuando era dirigido por Diego “Cholo” Simeone, y contó algunas intimidades sobre los entrenamientos y las charlas técnicas que brindaba el actual director técnico del Atlético Madrid en ese momento.

El comentario de Domínguez llegó tras una discusión con sus compañeros sobre el comportamiento del DT argentino Lionel Scaloni afuera de la línea de cal, que es histriónico del mismo modo que Simeone. Sin embargo, diferenció a los que se manifiestan de manera auténtica de quienes lo hacen por impostura.

“El ‘Cholo’ también está gritando a los costados. Pero duran una hora los entrenamientos, 50 minutos. Son muy específicos”, recordó el analista de fútbol. Sorprendido por la poca cantidad de tiempo que duraban sus entrenamientos, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, le repreguntó: “¿50 minutos?”. Y el exdefensor contestó que los entrenamientos eran “muy intensos” y “muy puntuales” en su diagramación. “Vas de una zona a otra trabajando todo el tiempo”, precisó.

Cholo Simeone, entrenador de Estudiantes, celebra un triunfo a Gimnasia en 2006 Fernando Massobrio - LA NACION

Luego, Domínguez se refirió a las charlas tácticas previas a los partidos que daba Simeone en el conjunto pincharrata: “Jamás tuve una que dure más de cinco minutos de reloj”. En ese sentido, atribuyó la escasa duración de la charla técnica a que los jugadores llegaban a la hora del partido “sabiendo lo que iba a pasar”, por lo cual no le era necesario explayarse demasiado instantes antes del encuentro. Y explicó a qué se debían los clásicos gritos de Simeone en el costado del campo de juego: “Era porque te marcaba muchos detalles puntuales. Te mantenía en partido todo el tiempo, no te dejaba bajar”.

Sebastián Domínguez es el apuntado

Por otra parte, el exjugador de Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys, entre otros equipos, reveló una indicación que le dio Simeone en uno de sus primeros entrenamientos en el conjunto platense, en relación a su rol en el equipo y qué jugadores debían comunicar dentro del campo de juego aparte de él: “A mí se me acercó una de las primeras veces y me dijo: ‘no hables’. Lo tenías la ‘Bruja’ (Verón) adentro que era una radio, lo tenía al ‘Chapu’ Brañap que hacía todo bien, ¿`ara qué necesitas un loco atrás gritando como un desbocado si ya está gritando él?”.

LA NACION