José Luis Chilavert cruzó a Gustavo López por su crítica a Guillermo Francella: “No existe”

El clásico de Avellaneda dejó heridos. Y otros, quedaron muy contentos. Y otros, como fue el caso del periodista Gustavo López y el exjugador José Luis Chilavert, armaron una contienda aparte.

Todo empezó con Guillermo Francella, el actor argentino que es fanático de Racing Club. Como es costumbre desde hace algunos años, el día después de una alegría futbolística, el intérprete de 67 años compartió un video donde reproduce un fragmento de la película Extermineitors III, la gran pelea final, oportuna para su presente: “Hermosa mañana, ¿verdad?”. Allí aparece en cámara y se saca los anteojos, con una sonrisa de oreja a oreja.

Tras el triunfo de “La Academia” ante Independiente el último fin de semana, Francella hizo lo propio, e inmediatamente, la filmación se volvió viral. En esta ocasión, Guillermo eligió hacer la interpretación con la ropa deportiva del club de sus amores y desde un jardín. Además, le agregó una frase adicional: “¡No, lo que fue esta vez! ¡Lo que fue esta vez!”. Celebrado por los racinguistas y gracioso para los neutrales, hubo quienes no se lo tomaron a la risa. Uno de ellos fue el periodista Gustavo López, quien en su programa de Radio La Red lo cruzó duramente por la actitud del actor, a la que consideró “infantil”.

“Escuchaba en el auto una buena energía racinguista acá a la mañana”, empezó López con una crítica sutil a sus compañeros del programa. Y agregó: “Faltaba Francella y estaban todos”. En el intercambio de opiniones, uno de los periodistas opinó: “Es simpático Guillermo”. En ese marco, el animador radial disparó: “Es una boludez lo que hace”, en relación al video que circuló en las redes sociales. En tanto, otro de los miembros del ciclo lanzó: “Le pone un clima, el hincha lo está aguardando, está muy identificado (con Racing)”. Y notoriamente enojado, lanzó: “Ya es un hombre grande para hacer esas cosas. Muestra la casa, que tiene un parque grande. Yo trato de hacer los fideos en un rinconcito para no mostrar que tengo una casa grande”.

El filoso tuit de José Luis Chilavert contra Gustavo López por su comentario sobre Francella Captura