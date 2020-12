Kevin-Prince Boateng le reclama mayor a los blancos en la lucha contra el racismo

Kevin-Prince Boateng, ex jugador del Milan y del seleccionado ghanés, actualmente en el Monza de la Serie B italiana, cuestionó a sus colegas blancos por no comprometerse en la batalla contra el racismo.

"Ningún hombre blanco me ha dicho jamás que quiere apoyarme en esta batalla. Algunos se abstienen por miedo, otros porque creen que es más ventajoso no exponerse en un asunto que no les concierne. Los blancos mandan: si alzaran la voz, nos escucharían más".

En ese sentido, Boateng, entre otros, recordó el caso George Floyd en los Estados Unidos y el surgimiento del movimiento "Black Lives Matter".

"Veamos lo que sucede en el mundo con el asesinato de George Floyd. Matan a personas frente a las cámaras, incluso por razones triviales. Por supuesto, nació el movimiento "Black Lives Matter", pero se ha logrado muy poco para contrarrestar el fenómeno".

El 3 de enero de 2013, durante un partido amistoso entre el Milan y Pro Patria, se produjeron abucheos y cantos racistas contra la figura del futbolista de origen ghanés, motivo por el cual los 'rossoneri' abandonaron el campo de juego en señal de protesta. Kevin-Prince Boateng lo recuerda como si fuera ayer, publica el diario Marca de España: "Esos hechos me causaron una herida dolorosa. Había hecho tantos sacrificios para jugar en uno de los equipos más fuertes del mundo. Pensé que había dejado atrás los días oscuros que viví cuando era niño. Basta, ya no podía aceptar tal comportamiento".