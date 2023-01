La alegría de Oscar Ruggeri por el nacimiento de su nieta: “Se agranda la familia”

escuchar

El exjugador Oscar Ruggeri celebró este martes el nacimiento de Vita, su tercera nieta. La bebé pesó al nacer 2,700 kilos. La noticia fue comunicada por la propia madre de la nena, Candela. “¡Te amamos tanto! Gracias por elegirnos chanchita nuestra. La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia. ¡Bienvenida hija!”, escribió la modelo en una publicación posteada en su cuenta de Instagram. La emprendedora acompañó su texto con una foto de la pequeña sobre su regazo.

Un rato más tarde, el flamante abuelo compartió con la comunidad de seguidores su felicidad por la buena nueva. “Bienvenida Vita!! Te estábamos esperando con mucho amor!! Se agranda la Familia!! Otra nieta más!! Felicidades @caleruggeri y @nicomaccari”, escribió.

Además, subió una foto donde se lo vio sosteniendo a la bebé junto a su esposa, Nancy, quien también posteó en su cuenta una foto con la beba. “Llegó Vita a nuestra familia!!! Gracias @caleruggeri @nicomaccari por este amor que se suma a nuestras vidas!!! Los amamos!! Vita es vida! Es Amor! Es nuestra nieta!!!!”, agregó la pareja del Cabezón.

Recientemente, en una publicación alusiva al año nuevo, Oscar había expresado su ansiedad por el nacimiento de Vita. En ese posteo, aseguró estar “disfrutando” de sus nietos, pero que también estaba “esperando a los que están por llegar”.

El carácter histriónico del exdefensor de la selección argentina lo llevó incluso a ser el encargado, sin permiso de la madre, de comunicar que Candela estaba esperando a su primera hija. Lo hizo en el programa F90 (ESPN), del que participa como columnista.

En junio de 2022, antes de cumplirse los tres meses del embarazo, Ruggeri exclamó en medio del programa: “Voy a ser abuelo”. Como los demás periodistas estaban en pleno debate, tardaron en reaccionar pero, a medida que lo hacían, la incredulidad mezclada con alegría empezaron a salir a flote. “De Candela”, agregó el panelista. Cuando se dieron cuenta que hablaba en serio, empezaron a felicitarlo. No obstante, una duda los invadió.

“Ya lo tiramos”, dijo e, inmediatamente, aclaró: “No se si...”. Divertido, el Chavo Fucks quiso saber si Candela Ruggeri ya había blanqueado el embarazo o si era una primicia. “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”, replicó Oscar, en un intento de restarle importancia a haber revelado el secreto en pleno vivo televisivo.

Una vez dada la noticia, detalló que él ya es abuelo y que sus dos nietos lo llenan de orgullo pero que, en este caso, Candela será madre por primera vez. “Están contentos. (...) Va a ser mamá, ya era hora, 30 años tiene, cómo demoran los pibes ahora”, explicó. Esta actitud le valió el enojo de su hija, quien en una entrevista con LAM, confesó que no había atendido los insistentes llamados de su padre.

Luego, el fastidio pasó, y Candela reveló que tuvo que adelantar un evento por culpa del trabajo de su padre. “Sé que el baby shower se hace más o menos... No sé, unos días antes de que nazca, o menos de un mes, pero, yo lo estoy haciendo dos meses antes porque el abuelo se va al Mundial. Tuve que cambiar todo por él”.

