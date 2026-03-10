La Bombonera: cómo quedará el estadio de Boca con la ampliación para 80.000 espectadores

La dirigencia de Boca Juniors, presidida por Juan Román Riquelme, prepara el anuncio de un plan de remodelación para concretar la ampliación de la Bombonera. Los trabajos estructurales contemplan la edificación de una cuarta bandeja y la posterior demolición de los palcos ubicados sobre la calle Del Valle Iberlucea.

¿Cómo quedará el estadio de Boca tras la ampliación?

El espacio experimentó diversas mejoras edilicias menores durante las administraciones de Jorge Amor Ameal y del actual presidente. La nueva fase del proyecto arquitectónico busca elevar el aforo actual de 57.000 a 67.000 lugares.

La principal modificación técnica radica en la construcción de una cuarta bandeja por encima de las estructuras existentes, que sumará 6000 asientos correspondientes al sector de plateas. Los operarios quitarán las butacas del actual sector K para liberar espacio, una intervención específica que permitirá alcanzar la cifra proyectada para el primer tramo de las tareas.

El diseño arquitectónico contempla la construcción de una cuarta bandeja para aumentar la capacidad del recinto x.com

La comisión directiva ya estableció contacto formal con la empresa Ferrosur, una compañía que administra la concesión del ferrocarril con vías lindantes al predio sobre la calle Garibaldi. Los responsables de la obra necesitan la aprobación de la firma ferroviaria y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para colocar las columnas de soporte en la zona trasera de las plateas, con el fin de incorporar 18 ascensores destinados al traslado de los simpatizantes hacia el sector más alto.

La CNRT exige evaluar la distancia exacta de los trabajos respecto de la vía férrea. El organismo estatal analiza el impacto directo en la circulación de los trenes y los posibles riesgos de seguridad.

Etapa del Proyecto Capacidad Proyectada Modificaciones Estructurales Principales Fecha de Inicio Estimada Primera Etapa 67.000 lugares Cuarta bandeja para 6000 plateas, retiro de butacas en sector K, instalación de 18 ascensores. Junio Segunda Etapa 80.000 lugares Reubicación del campo de juego, demolición de palcos sobre Del Valle Iberlucea, nuevos sectores de plateas. Posterior a la primera etapa

La planificación oficial fija el comienzo de las tareas para el mes de junio, una fecha que coincide con la finalización del torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo profesional continuará sus partidos oficiales en el mismo escenario durante esta etapa inicial. La dirigencia espera completar la edificación estructural durante el transcurso de este año.

Reubicación del campo y diseño de nuevos palcos

La segunda instancia del plan requiere una mudanza temporal del equipo hacia otro recinto. Los ingenieros ejecutarán la reubicación del campo de juego cuatro metros hacia el sector de plateas. El diseño integral incluye la reducción de la platea L y la construcción de un túnel unificado para el ingreso de ambos planteles. Los bancos de suplentes cambiarán de lado respecto de su ubicación tradicional.

Estas modificaciones de la superficie preparan el terreno para la demolición total de los palcos. La zona liberada albergará dos nuevos sectores de plateas y un esquema inédito de palcos, con el objetivo final de extender la capacidad a 80.000 espectadores. La obra terminada representará un elemento central para la próxima campaña electoral de la institución.

El proyecto estructural busca elevar el aforo total a 80.000 lugares mediante dos etapas constructivas Manuel Cortina

Alternativas previas y acuerdos comerciales recientes

El presidente de la institución rechazó históricamente la posibilidad de construir un recinto nuevo en otra ubicación. Juan Román Riquelme calificó a la cancha como el patio de su casa y garantizó su permanencia en la calle Brandsen 805. Las propuestas de los candidatos opositores Andrés Ibarra y Jorge Reale contemplaban la mudanza definitiva durante los últimos comicios.

El actual presidente prometió en la etapa de campaña cruzar la calle Del Valle Iberlucea para dialogar con los frentistas. “Después de ganar las elecciones voy a golpear la puerta de cada uno de los vecinos que tenemos. Ojalá que me atiendan, que me dejen tomar mate con ellos. Le voy a preguntar a cada uno si están dispuestos a vender su casa. Si todos están de acuerdo, agrandaremos la Bombonera. Vamos a hacer un estadio nuevo en el mismo lugar donde está porque esa es nuestra historia”, expresó Riquelme antes de asumir su cargo como máxima autoridad hasta diciembre de 2027.

El plan de ampliación del estadio requiere la aprobación de la empresa concesionaria del ferrocarril lindante sobre la calle Garibaldi para la instalación de las columnas y los nuevos ascensores Santiago Oroz

La compra masiva de las propiedades vecinas no prosperó. El dirigente explicó sus motivos tras tomar el control institucional en el año 2020. “Nosotros soñamos con que nuestra cancha sea más grande y que entre más gente. Pero en mi casa me enseñaron que uno no puede prometer algo si es de un vecino. Hasta me choca un poco golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa. Me causa una rareza y no me pone muy bien”, detalló.

La comisión directiva planifica el inicio de las obras de remodelación para el mes de junio

El último anuncio oficial sobre la infraestructura del lugar ocurrió a fines de octubre de 2025, cuando la Asamblea Extraordinaria de Representantes aprobó el jueves 30 un acuerdo comercial para la instalación de un local gastronómico. La votación registró 129 adhesiones y 59 rechazos. La concesión permite la llegada de la marca estadounidense Hard Rock Café al espacio de la antigua confitería.

El convenio lleva la firma de Riquelme desde el Mundial de Clubes disputado en la ciudad de Miami. El proyecto otorga a la firma la operación de un área de 900 metros cuadrados. El diseño arquitectónico del local comercial de Hard Rock Café Boca incluye tres accesos independientes. Las puertas de ingreso se ubicarán sobre la calle Brandsen 805, en la esquina con Del Valle Iberlucea y en la tribuna popular baja próxima al Riachuelo.

