La categórica advertencia del astrólogo de Boca: “Nos vamos a la B”

Boca Juniors atraviesa la racha negativa más larga de su historia: hace 12 partidos no gana y el equipo apenas muestra signos de recuperación. Tras el empate 1-1 contra Racing en Bombonera, el astrólogo Giorgio Armas contó cómo está la energía en el vestuario del Xeneize y lanzó una dura advertencia sobre un posible descenso de categoría.

La llegada del astrólogo al club se dio durante el ciclo que dirigió Jorge Almirón, a quien acompañó en toda su estadía en la Copa Libertadores del 2023, donde Boca llegó a la final del certamen y perdió contra Fluminense.

Giorgio Armas, el astrólogo de Boca

En la actualidad, Armas aseguró tener buena relación con la gestión de Juan Román Riquelme, aunque cree que se debe actuar de inmediato para la seguidilla de partidos sin triunfos. "Son muy creyentes, saben que está pasando algo energético negativo y por eso me dan la oportunidad, pero hay muchísima confianza", afirmó.

“Es un tema energético, el equipo necesita limpieza energética. Porque tiene actitud e ímpetu que nos dura 15 minutos y nos caemos. No podemos creer cómo les hacemos partidos a los grandes como Benfica y Bayern Múnich y no podemos con Atlético Tucumán", aclaró, sobre la performance en el Mundial de Clubes y la posterior eliminación en la Copa Argentina, en diálogo con Olé.

Boca quedó eliminado de la Copa Argentina Juan José García - LA NACION

A pesar de este panorama desfavorable, el astrólogo se ilusionó con un cambio de imagen tras lo visto en el encuentro ante Racing: “Se logró dar el primer paso con Racing, que me dieron bola y pusieron a algún jugador que estaba borrado pero bien aspectado. La energía ya cambió. El problema no era la Bombonera, sino los jugadores. Era la solución desde hace años y ahora vamos a poder trabajar con ellos”.

Por otra parte, el experto indicó que se debe trabajar con los jugadores por separado para conocer su carta natal y saber sí necesitan un análisis especial para espantar las malas energías.

“Nos vamos a la B”

“Si no se logra completar esta limpieza, en el 2027 o 2028 nos vamos a la B. Ya se lo dije a todo el mundo en Boca”, expresó, contundente, Armas sobre una posibilidad de bajar de categoría, un escenario completamente estrepitoso para el mundo Boca.

Edinson Cavani está en la mira de los hinchas de Boca ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro de los temas que más aqueja al hincha de Boca es el flojo rendimiento de Edinson Cavani, quien no logra conectar con sus compañeros y, sobre todo, está enemistado con el arco contrario.

“Evidentemente tiene algo, porque tiene buena astrología. Los astros te dan la oportunidad, un penal o la pelota en el área, te da la pelota y te dice hazlo, pero la astrología te puede dar el 80% y el jugador tiene que poner el 20% restante. A Edi lo han trabajado, es una brujería, y es el jugador más complicado para limpiar”, cerró Armas sobre un caso puntual del plantel profesional que necesita un trabajo especial y pormenorizado para que recobre la memoria y, sobre todo, la confianza para volver a convertir goles y ayudar al Xeneize a salir de este negativo presente futbolístico.