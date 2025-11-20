La foto inesperada de Lionel Messi que revolucionó a un club argentino

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, sorprendió al mostrarse con una camiseta del humilde Everton de La Plata. La imagen del crack con los colores de la entidad platense fue parte de una acción conjunta destinada a promover la colocación del césped sintético en su estadio. Fiel a su estilo, el jugador posó sonriente y predispuesto para ayudar a la institución.

El posteo del club de fútbol que llamó la atención de todos

“Gracias por sumarte a este sueño de nuestra cancha de sintético, Leo”, expresaron desde el club al difundir la fotografía en su cuenta de Instagram. La campaña se integra a una serie de iniciativas que la institución impulsa para modernizar sus instalaciones y reforzar su proyección deportiva.

Messi recibió un regalo muy especial (Foto: @evertonlaplataoficial)

La conexión entre el mejor jugador de la historia y el humilde club platense la hizo Luis Martin, preparador físico y miembro del cuerpo técnico de la selección argentina, que tiene muy buena llegada al Diez. El club posteó una foto de ellos dos juntos y colocó: “Dos decanos de selección”.

Desde 2024, el equipo de La Plata compite en la nueva categoría de la AFA, el Torneo Promocional Amateur, la quinta división del fútbol argentino que reemplazó a la Primera D, por lo que este movimiento de prensa significa un espaldarazo a su institución.

Leo y Luis Marin, preparador físico de la selección argentina (Foto: @evertonlaplataoficial)

A lo largo de su historia, Everton participó en distintas competencias nacionales, como el Torneo Argentino C, el Torneo Argentino B y varias ediciones del Torneo Federal B y Federal C. También jugó la Copa Argentina y el Torneo Regional Federal Amateur. En el ámbito local, integra la Liga Amateur Platense de fútbol, de la cual fue su primer campeón y uno de los máximos ganadores.

El vínculo entre Everton y Messi no se quedó allí: Messi le envió una camiseta de la selección argentina con el número 10 y su autógrafo como regalo. Desde el club la mostraron orgullosos en uno de sus entrenamientos, ya que colocaron el cuadro sobre el césped y le dedicaron un emotivo posteo en redes sociales. Ahora, el humilde club platense puede exhibir esa reliquia en sus instalaciones.

El regalo de Messi para el club platense

Por su parte, Leo ya se encuentra de vuelta en Miami luego de la gira de la selección por Angola. El próximo partido que tendrá con el Inter Miami será el domingo 23 de noviembre, a las 19 horas de Argentina, en un encuentro corresponde a los playoffs de la MLS. El rosarino busca su primer título de liga en Estados Unidos, luego de coronarse en la Leagues Cup en 2023 y la MLS Supporters’ Shield en 2024. Cabe recordar que Messi ya lleva ganado un total de 46 títulos oficiales en su carrera profesional, lo que lo convierte en el futbolista más laureado en la historia del fútbol. Ahora, el crack busca extender su leyenda.

En cuanto a la Scaloneta, aún no hay encuentros confirmados para la fecha FIFA de marzo, aunque se especula con que en ese período podría disputarse la Finalissima frente a España, en Doha, Qatar. Todos los ojos están puestos en el Mundial del año que viene que comenzará el 11 de junio y que tendrá como sedes Estados Unidos, México y Canadá.