El emotivo festejo de Lionel Messi con sus hijos tras su golazo con Inter Miami

Hay festejos que quedan para la historia y el que tuvo Lionel Messi el miércoles 27 de agosto en el Chase Stadium, probablemente sea uno de ellos. Inter Miami recibió a Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup y su capitán no solo volvió a ser titular, sino que además marcó dos goles que le permitieron al equipo llegar a la final del torneo. Su familia estuvo en la tribuna demostrándole su apoyo incondicional y juntos protagonizaron un emotivo momento que quedó registrado por las cámaras: tras el segundo gol, el campeón del mundo corrió a celebrar con sus hijos y las imágenes dieron la vuelta al mundo.

El miércoles, el Chase Stadium fue sede de la semifinal entre Inter Miami y Orlando City. El equipo visitante abrió el marcador al final del primer tiempo, pero en el segundo, Lionel Messi, que regresó como titular tras su lesión, marcó el empate desde el punto de penal. Pero el alivio llegó dos minutos antes de que terminara el tiempo reglamentario. Al igual que lo hizo en varios partidos claves de su carrera, el capitán volvió a hacer de las suyas y le dio la victoria parcial a su equipo con un golazo.

El festejo fue de alivio, de alegría y euforia absoluta. Todo el equipo se apuró para abrazarlo y, tras saludarse con sus compañeros, Messi corrió al sector VIP de la tribuna donde se encontraba su familia. Tras extender las manos para que los niños que estaban allí pudieran tocarlo, abrazó a sus dos hijos mayores, Thiago (12) y Mateo (9), quienes lo esperaban de pie, ansiosos. En las imágenes que se viralizaron no se advirtió la presencia del más pequeño de la familia, Ciro (7), pero sí la de Antonela Roccuzzo, que los miraba llena de amor y ternura.

Messi celebró en sus redes el pase a la final de la Leagues Cup (Foto: Instagram @leomessi)

El partido terminó 3-1 a favor de Las Garzas. “A la final. ¡Vamos!“, celebró el campeón del mundo en sus redes sociales. Y es que la victoria le valió a su equipo el pase a la final de la Leagues Cup que se disputará el domingo 31 de agosto a partir de las 21 (hora argentina) en el Lumen Field de Seattle. ¿Su rival? Seattle Sounders.