La historia de amor de la capitana de Inglaterra con Miss Estados Unidos y la foto viral tras la gala del Balón de Oro
Leah Williamson y Elle Smith revolucionaron la ceremonia que se celebró en Francia; sus looks y posteos en Instagram que reafirman su amor
La ceremonia del Balón de Oro 2025 dejó mucha tela para cortar. Además de las premiaciones para el fútbol masculino y femenino, los protagonistas usaron las redes sociales para mostrar sus outfits y también, en algunos casos, para presentar a sus parejas.
Así fue como Leah Williamson, capitana de la selección femenina de Inglaterra, reapareció en las redes junto a Elle Smith, modelo estadounidense y exganadora de Miss Estados Unidos 2021, con quien mantiene una relación amorosa.
Lo cierto es que no se conoce con exactitud cuándo se conocieron, ya que las dos celebridades siempre optaron por un perfil más bajo a la hora de exponerse en las redes. Sin embargo, en las últimas horas, con motivo de la entrega del Balón de Oro en Francia, la futbolista y la modelo subieron publicaciones en sus respectivos perfiles de Instagram para reafirmar su enamoramiento.
Quien dio el primer paso fue Elle Smith con una publicación titulada “Una noche en París”, donde incluyó varias postales junto a la futbolista que fue ternada por la FIFA, y quedó en el séptimo puesto de un ránking que lideró Aitana Bonmatí.
Además de las postales románticas que visibilizan la gran relación que entablaron Smith y Williamson, la estilista de la modelo, llamada Carlotta Constant, se encargó de felicitar a las dos por oficializar su romance en las redes. “La pareja más hermosa de todos los tiempos”, aclaró, con unos emojis para reforzar la intención de su mensaje.
Por su parte, la futbolista del Arsenal lanzó un mensaje de agradecimiento por la cita en el Théâtre du Châtelet y aprovechó la situación para reflejar su amor hacia Smith.
“Felicidades a todos los ganadores. Estoy asombrada de mis compañeras de equipo”, lanzó la defensora que deslumbró en la gala con un outfit total black, mimetizada con la modelo que optó, también, por una vestimenta oscura.
Williamson, de 29 años, es una de las grandes figuras del fútbol femenino a nivel mundial. Su personalidad, tenacidad y carácter la convierten en una profesional intachable dentro del mundo deportivo. En el último tiempo superó una lesión ligamentaria que la apartó por nueve meses de las canchas. Una vez recuperada, comandó al plantel del Arsenal que venció al Barcelona en la final de la Champions League femenina.
Además de su férreo compromiso con el deporte, Williamson se convirtió en la primera futbolista inglesa en intervenir ante la ONU, donde defendió la igualdad de género en el deporte en el marco de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Smith nació en Ohio hace 27 años y se recibió de periodista en la Universidad de Kentucky en mayo de 2020, donde obtuvo una licenciatura especial para la comunicación televisiva y, además, una especialización para ahondar en cuestiones de las ciencias políticas.
A su formación académica le sumó un talento inigualable en las pasarelas, donde se coronó como Miss Estados Unidos en el año 2021.
