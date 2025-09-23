El mensaje de Lionel Messi para Dembélé tras ganar el Balón de Oro
El capitán de la selección argentina le dejó un comentario al futbolista francés en su Instagram; cómo fue la etapa donde coincidieron en el FC Barcelona
- 3 minutos de lectura'
Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 en una gala que se celebró, este lunes, en el Théâtre du Châtelet de París. Gran artífice de la Champions League que ganó el Paris Saint Germain, el delantero agradeció por la distinción y no dudó en subrayar el aprendizaje que obtuvo al lado de Lionel Messi en el FC Barcelona.
“Cumplí uno de mis sueños cuando pude jugar en el Barça. Fue excepcional. Aprendí durante ese tiempo al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje", destacó Dembelé sobre su ciclo en el Culé que comenzó en 2017 y culminó en 2023.
Una vez terminada la gala de premiación, el futbolista francés subió a un carrete de fotos a su Instagram donde manifestó su felicidad. Lo que no esperó es que, en los comentarios, el propio Messi lo felicite por tal logro.
“Cuánta alegría, orgullo y emoción. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado en este camino”, exclamó Ousmane. A los minutos, el capitán de la selección argentina, le devolvió las gentilezas tras el elogio en la ceremonia.
“Grande Ous. Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, comentó el rosarino, con un emoji de dos manos en alto, como celebrando el primer Balón de Oro del delantero, quien tuvo una actuación destacada en la primera Champions League que ganó el PSG.
La relación que entablaron en el FC Barcelona
Tras un paso por el Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé recaló en el FC Barcelona en el año 2017 y encontró en Lionel Messi un aliado adentro y afuera de la cancha.
Ambos coincidieron en el Blaugrana desde el 2017 al 2021, donde ganaron dos títulos de la Liga, dos Copa del Rey y una Supercopa de España. En ese lapso de tiempo, Messi se apegó a Dembélé, quien sufrió una gran cantidad de lesiones que no le permitieron explotar todo su potencial.
Con la experiencia a cuestas del rosarino, el delantero francés comenzó a escuchar al rosarino, quien le brindó consejos necesarios para cambiar su estilo de vida y ser más profesional en muchas cuestiones que hacen a un futbolista de alto rendimiento.
“Es el mejor jugador de todos los tiempos”, expresó el francés en una antigua entrevista, donde se le consultó sobre su estadía en el FC Barcelona y cómo fue el feedback que generó junto a La Pulga, quien, en 2021, se marchó al Paris Saint Germain.
Durante este año, en el marco del Mundial de Clubes, Dembélé y Messi volvieron a verse las caras, esta vez enfrentados: PSG venció por 4-0 al Inter Miami, que quedó eliminado tras la categórica goleada. Una vez finalizado el encuentro, en zona de vestuarios, el francés y el argentino se dieron un abrazo e intercambiaron camisetas, lo que demostró la gratitud de La Pulga hacia su par.
Con una sonrisa de cada lado, ambos posaron para una foto que quedó para el recuerdo. Meses más tarde, en la gala del Balón de Oro -una ceremonia que Messi conoce a la perfección-, el francés no olvidó sus inicios y cómo la generosidad del rosarino lo llevó a reconstruir su faceta profesional.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Ousmane Dembélé
"Debía ser más serio". El mejor Dembélé: de los consejos de Messi a su posición más cerca del gol para ser Balón de Oro
"Fue excepcional ese aprendizaje". Balón de Oro: Ousmane Dembélé le agradeció a Messi al recordarlo en su discurso de consagración
Premiación en París. Dembélé o Yamal, los dos grandes candidatos a llevarse por primera vez el Balón de Oro
- 1
Nominados al Balón de Oro 2025: candidatos y detalles de la ceremonia
- 2
Laver Cup: Mundo volvió a sorprender a Europa, en un desenlace emotivo para Taylor Fritz
- 3
Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario
- 4
En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2025 hoy