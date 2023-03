La increíble historia detrás del buzo que lució Wos en el Monumental para el festejo de la selección argentina

escuchar

En una fecha muy especial para los fanáticos de la selección argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció a Panamá por 2-0. El gol de Lionel Messi, una costumbre por estos tiempos, se festejó como así también la aparición del cantante Wos en el escenario del Mas Monumental ante 80 mil almas que vivieron un show a la altura de las circunstancias.

Cuando el primer tiempo finalizó, los fanáticos que venían de escuchar a Fer Palacio, Los Totora y de entonar la canción “Muchachos”, un hit en tierras qataríes, se conmovieron ante la salida de Wos que deslumbró con su tema “Arrancármelo”. Pero, un detalle del cantante, también fue tema de conversación: un buzo, de color negro y blanco, con varias imágenes de la selección argentina con sus respectivas tres estrellas.

La historia del buzo, llamado buchango, tiene como protagonista a Celina Duzdevich, una mujer nacida en Neuquén que aprovechó la estadía del cantante en su provincia para acercarse a un evento y, mediante la ayuda de una conocida, hacerle llegar esta prenda a su camarín.

El buchango, la creación de Celina que llegó a manos de Wos

El impacto fue inmediato: el cantante se paseó en su estadía con el buzo puesto, aunque no lo utilizó en el show. Al arribar al aeropuerto, volvió a ponérselo y hasta ese momento, la felicidad fue absoluta. “Revolucionó Neuquén”, le explicó Celina a LA NACION.

Al tiempo, esa contribución de hacerle llegar el buzo a Wos fue una semilla que germinó unos días más tarde en el Monumental, en el regreso de la selección argentina en el país. Previo al viaje a Buenos Aires, Celina, en la cuenta de Instagram de su marca, promocionó su prenda llamada “buzo del campeón” y buscó la forma de poder interactuar con los jugadores de la selección, hasta dar con Leandro Paredes, que dio el visto bueno para que se acerquen al predio de la AFA a dejarles una prenda.

“Cuando llegamos a Buenos Aires estábamos, junto a mi hermana, en plan de entregar los buzos. Pudimos interactuar en historias de Instagram con Leandro Paredes, así que confeccioné, como si fuera una tesis final de la carrera, 26 buzos con una bolsa y tarjeta personalizada para cada uno”, explicó Celina, quien se recibió como diseñadora textil en la Universidad de Buenos Aires.

Wos entonó “el himno del Mundial” en el partido Argentina-Panamá y revolucionó las redes sociales

La emoción al enterarse por WhatsApp de que Wos cantó con su buzo

El mismo jueves que la selección argentina se presentó en el estadio de River, Celina junto a su hermana llegaron a Buenos Aires y se encontraron con una disyuntiva: conseguir una entrada para ver el partido. Finalmente, con una sola entrada, ella debió quedarse en las inmediaciones del estadio, mientras su familiar ingresó.

Sin la posibilidad de ingreso debido a los exhaustivos controles en las periferias, aseguró: “Me quedo sin batería en el celular, sin plata, y en el medio conozco a una pareja que tienen un cargador y me lo ofrecen”.

Wos entonó el tema Arrancármelo en el entretiempo de Argentina - Panamá captura de video

Con el sueño latente de verlo a Wos e imaginárselo con el buzo, Celina realizó un intento por poder ingresar al estadio, pero sin éxito. Hasta que en un momento, una llamada ingresa a su celular. “Salió con tu buzo”, se escuchó del otro lado del teléfono, ante una emoción que le brotó por todo el cuerpo.

“Fue una final ganada. Mi comunidad no lo podía creer. No esperaba este momento, tampoco lo proyectaba. Fue una sorpresa real, no pensé que iba a suceder”, sintetizó Celina, con el deber cumplido.

Su historia vinculada a la selección y al diseño de indumentaria

En el año 2014, en pleno auge del Mundial, Celina tomó la decisión de crear remeras de la selección argentina con “diseños distintos”, según aseguró la protagonista de esta historia. “La marca comenzó en ese Mundial, nos fue muy bien. Después me fui de viaje y al regreso, empecé a emprender, lo que hago son gráficas, diseños con mucho color y texturas. Pongo muchas frases en español, trato de forjar una identidad ahí en no poner palabras en inglés que no se entiendan. Mi idea es empatizar y dejar un mensaje”, explicó.

Celina, rodeada de bolsas de su marca Changa

Entre su extensa cantidad de creaciones, Celina quedó marcada con el buzo que llegó a la popularidad gracias a Wos. “Cuando ganamos el Mundial empecé a diseñar el buchango tomando la foto icónica del abrazo de Messi con Paredes, es muy emotiva y representativa porque Lionel se queda en el piso para recibir el abrazo. Luego utilicé la frase ‘somos campeones del mundo’ una frase seca y llana que le agrego burdamente la Copa del Mundo atrás, algo de lo que no estaba convencida, pero quedó bien”, agregó sobre esta prenda que se comercializa en su cuenta de Instagram.

Para finalizar su obra, en las mangas tiene el número ‘10′ y en los puños, la frase ‘no me pidas que no lo vuelva a intentar’, perteneciente al tema “Arrancármelo” de Wos, el cual sonó en el Monumental y emocionó a los presentes, quienes cantaban el tema a viva voz, mientras en las afueras, Celina, con la escasa señal que tenía en su celular, se abrazaba con dos desconocidos por cumplir su sueño.