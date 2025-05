La insólita razón de por qué Cuti Romero se quedó sin la medalla de campeón de Europa

Tottenham se consagró campeón de la Europa League este miércoles, en una final donde venció al Manchester United por 1-0 en el estadio San Mamés. En el bando del equipo ganador, Cristian “Cuti” Romero celebró una conquista histórica para el club inglés, fue premiado como el MVP (mejor jugador) del partido, pero no recibió su medalla.

Al finalizar el encuentro, en la conocida premiación donde cada futbolista recibe una medalla por el título, el defensor cordobés se quedó sin su presea y explico a qué se debió este insólito percance.

“No sé qué pasó. Se quedaron sin medallas y no me pudieron dar”, se sinceró Romero ante la consulta de un periodista. Con una sonrisa por el título conseguido, el Cuti siguió: “Esperemos que me la manden a mi casa”.

Cristian Romero sumó un nuevo título a su carrera profesional

Lejos de mostrar remordimiento por este desliz de la organización, el marcador central de la selección argentina indicó, con orgullo: “Lo importante es que salimos campeones de Europa y mi nombre va a quedar grabado en la historia del club”.

“Nadie confiaba en nosotros”: la declaración de Cuti Romero

Tras una victoria ajustada contra el Manchester United, el Tottenham levantó el trofeo de la Europa League y el propio Cuti Romero resaltó la unión del plantel en medio de una temporada donde los resultados en la Premier League fueron esquivos.

El descargo del Cuti Romero tras la obtención de la Europa League

“Somos campeones de Europa. Fuimos una familia de principio a fin, nos merecíamos este título. Nadie confiaba en nosotros y acá estamos, cerrando una gran temporada”, remarcó el futbolista cordobés.

En un carrete de fotos que incluyó una imagen de él levantando la Copa y otras más durante el encuentro, Romero le dedicó el título a los hinchas que viajaron desde Inglaterra a España para alentar al equipo: “Gracias a todos por el cariño”.