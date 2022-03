La lapidaria tapa de un diario colombiano para informar que su selección no clasificó al Mundial: “Descansa en paz”

El medio colombiano El tiempo, de Bogotá, informó la no clasificación de “La Tricolor” al Mundial de Qatar 2022 en formato de obituario, es decir, como si se tratara de un deceso. La selección de Colombia quedó eliminada de la cita máxima a pesar de ganarle por 1 a 0 a Venezuela en la última fecha. Sin embargo, su andar irregular en las 18 jornadas lo dejó en las puertas de la competencia a la que se clasificó en 2014 y 2018 de la mano de José Pekerman.

“Nuestro equipo. La selección Colombia de fútbol. Descansa en paz de la eliminación”, reza el título de la tapa del suplemento deportivo. Al lado, por si no quedaban dudas de lo que se trataba, aparecía una impactante cruz.

Sin moverse un ápice del género, el texto dice: “El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Ranco; sus vicepresidentes, Fernando Jaramillo Giraldo y Álvaro González Alzote, y los restantes miembros del Comité Ejecutivo; el seleccionador nacional, Reinaldo Rueda Rivera, y sus compañeros de cuerpo técnico; el anterior seleccionador nacional Carlos Queiroz y sus compañeros de cuerpo técnico, y los 42 futbolistas que jugaron en la eliminatoria suramericana para la Copa del Mundo de Catar 2022 invitan a los aficionados a la velación y exequias mundialistas que se realizarán a partir de hoy en todo el país”. Un poco más abajo, aparece “FAVOR NO ENVIAR FLORES”.

James Rodríguez, uno de los máximos referentes del equipo, lamentó la eliminación del equipo con un sentido mensaje que compartió en su cuenta de Instagram: “Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial. Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”.

El antecedente en Argentina

Luego de la derrota de la selección argentina ante Croacia en el segundo partido del Mundial Rusia 2018, un programa de TyC Sports, conducido por Diego Díaz, y del que, entre otros periodistas, participaba el siempre polémico Flavio Azzaro, decidió iniciar el programa con un minuto de silencio, lo cual generó una ola de repudios de buena parte de la opinión pública. La fecha siguiente, el equipo de Jorge Sampaoli consiguió la clasificación a los octavos de final con un agónico triunfo ante Nigeria.