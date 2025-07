La muerte de Diogo Jota: el conmovedor gesto de un hincha de su clásico rival

Este jueves 3 de julio se conoció una noticia que generó una profunda tristeza: Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool, murió en un accidente de tránsito junto a su hermano. El impacto fue aún mayor al saberse que el jugador había contraído matrimonio con la madre de sus tres hijos apenas 12 días antes, y que recientemente había alzado el trofeo de la Nations League con la selección de Portugal. En este contexto de dolor, un hincha del Everton protagonizó un gesto que logró conmover a todos, más allá de camisetas y rivalidades.

El trágico accidente, que sacudió al deporte internacional, tuvo lugar en la autopista A-52, en la zona de Zamora, España. Por lo que se supo, Diogo Jota viajaba a bordo de una Lamborghini cuando, al intentar adelantar a otro vehículo, sufrió un desperfecto técnico: uno de los neumáticos se pinchó y provocó que perdiera el control. El auto quedó completamente destruido y se incendió de inmediato.

La noticia generó un fuerte revuelo en todo el mundo y, en cuestión de horas, distintas figuras del fútbol comenzaron a expresar su dolor y enviar mensajes de apoyo a la familia. Sin embargo, fue el gesto de un hincha del Everton —eterno rival del Liverpool— el que se robó la atención y conmovió a miles.

La imagen que recorrió el mundo: un hincha de Everton dejó flores frente al homenaje a Diogo Jota

El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra el momento en que un hincha del club rival se sumó a los fanáticos del Liverpool para dejar flores y otras ofrendas en honor a Diogo Jota. Sin lugar a dudas, la imagen, que contrasta con la habitual rivalidad entre ambos equipos, destacó la empatía y el respeto por encima de las diferencias deportivas.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: X)

Como era de esperarse, esta acción no pasó desapercibida y conmovió las redes sociales. Rápidamente, usuarios de todo el mundo destacaron el gesto como un verdadero ejemplo de empatía. “¡Hermoso! De esto se trata todo” o En la tragedia, esta ciudad no se fija si sos rojo o azul; se une y no ve colores", fueron algunos de los comentarios más destacados, enfatizando que el equipo al que se apoya queda en segundo plano cuando se trata de mostrar humanidad.