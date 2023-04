La novia de Alejandro Garnacho felicitó al jugador por su nuevo contrato con Manchester United: “Orgullosa”

escuchar

Alejandro Garnacho pasó de ser un juvenil a una realidad. El delantero comenzó a tener asiduamente minutos en el Manchester United hasta ganarse un lugar en la consideración del entrenador Ten Hag. Con una habilidad innata para amagar, el joven de 18 años empezó a mostrar rápidamente credenciales en el primer equipo, lo que lo llevó a estar en las convocatorias para los partidos de la Premier League y Europa League, dos certámenes que los Diablos Rojos tienen como objetivo a principios de temporada.

Con 31 partidos en la primera división del United, Garnacho no solo logró la adaptación necesaria para ser tenido en cuenta como una de las primeras opciones en el frente de ataque, sino que también dio motivos para la renovación de su contrato, uno de los puntos importantes que barajó la directiva del club inglés.

Alejandro Garnacho renovó su vinculo con el Manchester United hasta el 2028 Manchester United

Tras firmar su extensión de contrato hasta el año 2028 y posar con la camiseta del equipo en el Old Trafford, sus familiares y amigos felicitaron al atacante, que atraviesa una fuerte disyuntiva de querer participar del próximo Mundial Sub 20 con la camiseta de la selección argentina, mientras desde la entidad inglesa expresaron rotundamente que no será cedido por los compromisos domésticos que deberán afrontar en los siguientes días.

Luego de poner la rúbrica en los papeles, Eva García, su novia, le dedicó unas sentidas palabras a Garnacho en su cuenta de Instagram y destacó su esfuerzo para lograr un presente soñado: “Muy orgullosa de lo que estás logrando, te amo hasta el infinito”, aseguró, con un emoji de corazón y tres fotos donde se lo ve a él por firmar su contrato, con la camiseta del Manchester y con su familia.

Eva García, novia de Alejandro Garnacho, felicitó al delantero por la extensión de su contrato

Con su cabellera platinada, en un look que no pasa por desapercibido, Garnacho se mostró con una sonrisa de oreja a oreja después de asegurar su futuro hasta el 2028 y al pasar por los micrófonos del canal oficial contó cómo fue llegar al Manchester United: “Cuando me uní a este increíble club, soñaba con debutar en primera, jugar en Old Trafford, anotar mi primer gol y ganar trofeos con este escudo en el pecho”, explicó.

En esa misma línea, remarcó que el sostén de sus seres queridos fue muy importante para lograr esta actualidad: “Estoy muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos junto a mi familia, que me apoyó a cada paso del camino. Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje en Manchester United. Ya comencé a trabajar para lograr los próximos objetivos”.

Mientras se recupera de una lesión en el tobillo derecho, que no le permitió integrar la lista de jugadores de la selección argentina que jugaron los dos amistosos ante Panamá y Curazao, Garnacho hizo foco en la injerencia del DT en cuestiones tácticas y en la confianza que le brinda: “El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los sentidos y con su apoyo me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito”, cerró.

