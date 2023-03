La promesa que hizo Juan Martín Del Potro por el Mundial y que ilusiona a sus fanáticos: “Me pusieron a entrenar”

escuchar

Juan Martín Del Potro habló luego de su retiro y reveló la promesa que hizo si Argentina, capitaneada por Lionel Messi, ganaba el Mundial de Qatar 2022. El tandilense prometió volver a entrenar para llegar a jugar el US Open si el seleccionado conseguía la tercera estrella. Ahora, con la consagración de la albiceleste, el extenista sentenció: “ Me pusieron a entrenar ”.

Desde San Pablo, Brasil, en el marco de una entrevista con el medio brasileño especializado Tenis News, Del Potro confirmó que se vio motivado por la obtención de la tercera Copa del Mundo y los festejos en el país. “ Ahora [Lionel] Messi y el equipo me pusieron a entrenar ”, declaró el exjugador.

En ese sentido, y para calmar las expectativas de los fanáticos que enseguida se hicieron eco de las declaraciones explicó: “Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”.

Del Potro: "Lo único que me faltaba era ser el número 1". Crédito: Tenis News Brasil

La “torre de Tandil” terminó su carrera oficialmente en febrero del año pasado tras presentarse en el Argentina Open y perder en dos sets corridos contra su par argentino Federico Delbonis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

No es la primera vez que Del Potro coquetea con las ganas de volver a empuñar la raqueta en el circuito. En agosto de 2022, durante el US Open, alimentó esa posibilidad. “Si mejoro, quiero intentar volver al circuito y hoy me hablaron de la chance de hacerme la despedida el año próximo... Todavía me siento jugador. Cuando los veo jugar digo ‘yo tengo que estar ahí’”, aseveró.

El tenista argentino aprovechó su confesión sobre el Mundial de Qatar para hablar sobre su carrera y dio cuenta de la única meta que no pudo cumplir, después de ganar el Grand Slam estadounidense en 2009, coronarse en la Copa Davis en 2016 y ser medallista olímpico en dos oportunidades: “ Lo único que me faltaba era ser el número 1. Siempre ha sido un sueño y siempre he trabajado por ello ”.

No obstante, enfatizó por qué no pudo cumplirlo. “Estoy orgulloso de mi carrera y nunca lo logré porque estaban Federer, o Nadal o Djokovic y cuando miro el ranking y los años de mi carrera y quién estaba luchando por ser el número 1, veo eso. Fue hermoso ver que ellos fueron los que no me dejaron realizar este sueño”, dijo el argentino.

Asimismo, reflexionó sobre el fin de una era en el tenis. “Un día el Big 3 terminará. Tenemos a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Holger Rune, otros jóvenes que marcarán el circuito, pero por muchos años no habrá nada parecido”, explicó.

Del Potro se encuentra en San Pablo como embajador de un torneo sub 16 en donde 32 de los mejores juveniles de Sudamérica compiten por una wild card para disputar el torneo junior de Roland Garros en unos meses.

