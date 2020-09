La propuesta de Adrián Suar al staff de 90 Minutos: "Tienen timing televisivo" Crédito: Captura de video

16 de septiembre de 2020 • 16:35

El productor televisivo Adrián Suar fue entrevistado este miércoles en el programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports, donde lo elogió al conductor Sebastián "Pollo" Vignolo por su ritmo, y le manifestó sus ganas de que el envío forme parte de la programación de El Trece.

"Me encanta el programa que hacen, me encanta cómo lo llevan. Le dan mucha alegría a la gente, tienen buen timing televisivo. Me encantaría tener a ese grupete en la pantalla de El Trece", lanzó Suar, quien luego reveló que tiene una historia pensada para una película que protagonicen junto con el exfutbolista Oscar Ruggeri.

"Esta es la historia de dos hombres ya maduros que hacen justicia. Toda aquella persona que se mandó una cagada en la vida, no cumplió, ellos van y le hacemos determinadas cosas para que la persona pueda cumplir como un buen ciudadano. Lo obligamos con ciertas cosas que vamos a ir haciendo, los puntos más flojos de él, y el tipo termina claudicando, y nosotros hacemos un bien a la sociedad", explicó el argumento el actor argentino.

Suar le propuso a Ruggeri hacer una película juntos y el Cabezón "spoileó" el que sería su desopilante final - Fuente: Fox Sports 03:20

Video

Según contó Suar, la historia tendría un punto de giro: "Hasta que en un momento, estamos en auto, pasamos la noche juntos, investigando, haciendo trabajo de investigación, tu personaje me mira y me dice: me está pasando algo muy fuerte. Me enamoré de vos".

Oscar Ruggeri hizo de 'Bombita' enfrente de Ricardo Darín: "Estoy caliente"

Más adelante, en el programa, ambos interpretaron el fragmento de la película en el que Ruggeri se le declararía a Suar, del mismo modo que la semana pasada lo había hecho el Cabezón con el primer actor argentino, Ricardo Darín, sobre una escena de la película Relatos Salvajes.

"Lo quiero a Oscar. Es un actor. Tiene pasta de actor. Vos podrías haber sido actor Oscar eh. Decía que te fue muy bien con lo tuyo", concluyó Suar sobre las cualidades artísticas del exdefensor central de la selección argentina.