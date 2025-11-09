Oriana Sabatini aterrizó en Nueva York para un encuentro muy especial con un actor de Harry Potter

Oriana Sabatini es fanática de la lectura y dentro de sus libros favoritos se encuentra la saga de Harry Potter. Ahora, la cantante viajó a Nueva York, Estados Unidos, para cumplir uno de sus sueños: participar del estreno del musical del cuento de J.K. Rowling en Broadway. En sus redes sociales, dejó un adelanto de la experiencia y mostró lo emocionada que está por conocer a uno de los actores más icónicos de las películas.

La influencer, pareja de Paulo Dybala, llegó a la Gran Manzana y lo mostró en una historia de Instagram, ante la atenta mirada de sus millones de seguidores. “Ok, está pasando. En dos días voy a ver en vivo a Draco Malfoy”, escribió sobre una imagen donde se ve el atardecer cayendo sobre los rascacielos de la ciudad.

La historia de Oriana emocionada por ver la obra

Draco Malfoy es uno de los personajes más relevantes de la saga de Harry Potter, ya que es conocido por ser uno de los antagonistas principales, especialmente en la juventud de Harry Potter, cuando hace de su rival escolar y enemigo desde el primer año en Hogwarts.

Tom Felton, el actor que encarnó el personaje en las películas, desembarcó en Broadway para interpretar nuevamente a Draco Malfoy en la obra “Harry Potter and the Cursed Child”. Esta producción limitada se presentará en el Lyric Theatre de Nueva York desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 22 de marzo de 2026. En este caso, Oriana podrá ser de los pocos privilegiados de poder presenciar el estreno de esta obra, que congregará a fanáticos de todas las edades y todos los países del mundo.

Es la primera vez que un miembro del elenco original de las películas de Harry Potter participa en esta obra teatral, que continúa la historia de los films muchos años después. A partir del estreno, esta semana, Felton estuvo como invitado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde habló sobre la experiencia de volver a actuar en el papel a 25 años de haber comenzado en las películas.

Tom Felton junto a Jimmy Fallon antes del debut de la obra

Oriana es una gran fanática de Harry Potter, y esta pasión quedó clara cuando organizó su baby shower con una temática inspirada en esta saga. La celebración estuvo cargada de detalles que reflejaban el universo mágico de J.K. Rowling, con elementos decorativos y colores relacionados con la casa Gryffindor, como globos rojos y dorados, snitches doradas, y una atmósfera que recordaba al Gran Comedor de Hogwarts.

En una de las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, mostró un detalle de color que había en el baño. Sobre el espejo estaba escrito “Baby is on her way from Hogwarts (La bebé está en camino desde Hogwarts), lo que reveló su serio fanatismo por esta ficción.

Oriana tuvo un baby shower con temática de Harry Potter (Foto: @orianasabatini)

Incluso en el baby shower, se utilizaron detalles como velas, vajilla elegante y símbolos del mundo mágico para crear una experiencia mágica y cálida tanto para Oriana como para sus invitadas. Además, la cantante expresó en otras ocasiones su amor por la saga, lo que ya la colocó en la opinión pública como una de las fanáticas más comprometidas con el mundo de Harry Potter.

Mientras tanto, Oriana avanza con el embarazo de su primera hija con Paulo Dybala, cuyo nacimiento está previsto para marzo de 2026. En una entrevista reciente en el programa Sería Increíble del canal de streaming Olga, la artista reveló las dificultades emocionales que está atravesando durante este período, incluyendo sentirse mal la mayor parte del tiempo y lidiar con la presión de mostrar una imagen perfecta en redes sociales.

“Obvio que una está contenta porque decís ‘qué ganas de conocer a esta personita’. Pero es complicado amigarte con la situación de me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz, y porque todo el mundo cuando te sentís mal te dice ‘pero estás creando a tu bebé’”, detalló en la entrevista.