Carlos Alcaraz y Emma Raducanu: risas y miradas cómplices en el US Open

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu no lograron imponerse en el novedoso partido de dobles mixto del US Open ante Jack Draper y Jessica Pegula; sin embargo, el resultado deportivo quedó opacado por el fuerte rumor de que el español y la británica estarían dándole comienzo a un romance. Más allá del resultado adverso, los tenistas dejaron ver una gran complicidad en la pista y tuvieron un divertido cruce en redes sociales que llamó la atención de todos los fanáticos, que se entusiasmaron con este vínculo.

El mundo del tenis no habla de otra cosa: a lo largo del encuentro se pudo observar a Alcaraz y Raducanu intercambiar sonrisas, gestos de cercanía y comentarios en tono distendido. Esa actitud cercana se mantuvo pese a la derrota frente a Draper y Pegula, considerados una de las parejas más fuertes de esta modalidad y los claros favoritos del duelo. A partir de la buena onda, el público ya bautizó a la dupla hispano-británica como “Radalcaraz”.

Alcaraz y Raducanu perdieron en el US Open, pero se mostraron contentos igualmente (Foto: @emmaraducanu)

Tras la derrota, que marca el final de esta colaboración sobre la cancha para estos dos tenistas, los jóvenes de 22 años tuvieron un divertido cruce en redes sociales que despertó aún más las versiones de un posible vínculo amoroso. Emma compartió las fotos del partido y escribió: “De locos, @carlitosalcarazz. Gracias compañero, me divertí mucho”. Por su parte, el N.º 2 del ranking masculino le devolvió el gesto con un tierno mensaje: “Todavía estoy esperando esas palabras en español. Gracias compañera”.

El intercambio en redes que mantuvieron

El martes se llevó a cabo el esperado encuentro de dobles mixtos que reunió a Raducanu y Alcaraz como dupla en el especial formato “fast-four”, con un premio de un millón de dólares en juego, dentro del último Grand Slam del año. La expectativa era alta, incentivada por la química que ambos habían mostrado previamente y por los elogios mutuos que intercambiaron antes del duelo. Sin embargo, la pareja hispano-británica cayó en sets corridos (4-2 y 4-2) ante Draper y la estadounidense Jessica Pegula, exnúmero uno mundial de dobles.

Al finalizar el partido, un breve y distante saludo entre Raducanu y Draper alimentó nuevamente los rumores sobre su vida privada. El inglés se acercó a la red con intención de abrazar a Raducanu, pero ella optó por un saludo formal solo con la mano, y reservó una muestra de mayor cercanía para Pegula, su exrival en individuales. Alcaraz, en cambio, saludó a Draper con cordialidad y cerró una escena que no pasó inadvertida para el público ni los medios.

El saludo de Alcaraz y Raducanu con Draper y Pegula

Ese momento de tensión en la red se interpretó como reflejo de la competitividad, aunque también se potenció por los rumores que circulan en torno a Raducanu. Nick Kyrgios, conocido por sus comentarios provocadores, sugirió incluso un “triángulo amoroso” entre la campeona del US Open 2021, Draper y Alcaraz. “Creo que es un triángulo amoroso. Draper, Alcaraz, Raducanu. Se están peleando por Raducanu. El tenis adora este tipo de historias, siempre intentan emparejar a dos personas”, declaró en talkSport.

Los tenistas de 22 años tienen un gran año deportivo (Foto: @emmaraducanu)

Raducanu y Alcaraz, en distintas oportunidades, resaltaron la buena conexión que existe entre ellos. Durante el partido se los vio compartir sonrisas y charlas durante las pausas, lo que reforzó esa impresión. La británica elogió la energía positiva y los valores del español, y recordó que se conocen desde hace cuatro años, ya que ambos se inspiraron mutuamente en torneos importantes. “Es muy simpático, alegre, con valores increíbles, y estar con él siempre transmite energía positiva. Lo conozco desde Wimbledon 2021, cuando lo veía ganar el día antes que yo y eso me impulsaba a querer lograr lo mismo. Fue increíble vivir ese torneo juntos y seguir en contacto después en el US Open”, explicó Emma sobre su relación de amistad con el actual N.º 2 del mundo.

Pese a haber disputado la final de Cincinnati apenas un día antes, donde ganó tras el retiro de Sinner, Alcaraz expresó su entusiasmo por compartir la cancha con la tenista en la previa al partido. “Creo que será algo nuevo para mí, algo que me encanta, y me lo voy a pasar genial jugando allí con Emma. Intentaré disfrutarlo al máximo”, dijo a la prensa.