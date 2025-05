La revolucionaria propuesta de Santi Maratea como futbolista: “Quiero tener socios propios”

Santiago Maratea quiere revolucionar el mundo del fútbol. Con una idea original y renovadora, el influencer quiere ser el primer jugador en tener sus socios propios.

Con actualidad en la Reserva de Colegiales, un club que milita en la segunda categoría del fútbol argentino, Maratea detalló en un video en Instagram cómo serían las bases y condiciones de su idea, que la quiere cristalizar en el corto plazo.

“Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios propios. No de un club, sino de una persona. Mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, con bandera, con camiseta y, sobre todo y lo más importante, con ustedes“, lanzó Maratea sobre una idea que, a priori, causó cierta sorpresa en sus seguidores.

El auspicioso proyecto de Santiago Maratea

Bajo esa misma línea, siguió: “En mi historia, ustedes son realmente lo más importante. Hay un montón de gente que me tira para abajo y me dice que a lo que estoy apuntando no tiene sentido, que nunca voy a jugar en Primera, pero yo sigo adelante, porque me hace muy feliz, porque creo en mí y porque también me motiva mucho entender que, del otro lado, hay gente que cree en mí“.

En un proyecto que apunta a generar una comunidad sólida y sostenida en el tiempo, el influencer recordó su paso por el club FC Ezeiza que disputó el Torneo Regional Amateur.

“Si con toda esa gente que me apoya, que me hace tan bien, nos juntamos y nos organizamos para tirar todos para el mismo lado, para mí sería increíble, lo mucho que me motivaría. O sea, no serían personas que me siguen, serían personas que me sostienen, socios, literalmente socios de mi historia y sueños“, enfatizó Maratea.

Santiago Maratea juega en la Reserva de Colegiales

En el medio de su relato, el protagonista de esta historia aclaró que el socio que confíe en su imagen recibiría a cambio diferentes beneficios como descuentos en las marcas que trabajan con él.

“Por otro lado, quiero hacerme una cuenta en Instagram, Kick y Twitch donde se rinda cuenta de todo lo que estoy haciendo. Me la paso entrenando, comiendo y quiero mostrarle a mis socios cómo entreno, si mejor o no, si me frustro, qué me dice la nutricionista del plan alimenticio, si lo puedo cumplir o no y el camino recorrido que no muestro”, remarcó, con firmeza, acerca de las diferentes variables que tendría su idea.

En un video de 3 minutos, Maratea se tomó el tiempo de explicar el paso a paso de su sueño y subrayó que su método está basado en la “transparencia” como en sus últimas colectas solidarias.

Santiago Maratea mostró su cuerpo entrenado y sorprendió a sus seguidores

“¿Para qué se va a usar la plata? La quiero invertir en el club donde estoy entrenando para mejorar las condiciones y así entrenar mejor. Pero ojo, no le daría la plata directamente al club: yo invertiría la plata en cosas que hay que mejorar, cómo alquilar un predio, comprar pelotas, comida para los pibes, contratar un entrenador de arqueros que en la Reserva de Colegiales no hay, mejorar los sueldos de los técnicos“, detalló.

Y siguió: “Apoyando mi sueño no solo me ayudan a mí, sino que también a los pibes del club. Todo esto es desde la abundancia, beneficia a todos. Ser socio mío no sería caro, podés aportar desde 2 mil a 16 mil pesos y el que más pague puede llevarse una camiseta, por ejemplo”.

Maratea comenzó a hacerse reconocido en las redes sociales por su solidaridad. Al crear distintos tipos de colectas, el influencer se ganó un nombre en las plataformas digitales y logró un reconocimiento inusitado en los medios de comunicación. Sus proyectos más conocidos fueron el salvataje económico de Independiente, la ayuda con la Cruz Roja y varios casos donde apeló a la empatía de sus seguidores para juntar dinero en pos de conseguir medicamentos para niños con enfermedades terminales.