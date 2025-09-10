La tenista Anna Kalinskaya contó que Holger Rune la invitó a salir “10 veces” y él se defendió en las redes

La tenista Anna Kalinskaya desenmascaró a su colega Holger Rune en su intento de seducirla vía redes sociales. Según detalló la rusa en el pódcast First&Red, el deportista danés la invitó a salir en reiteradas oportunidades y recibió la negativa por parte de la mujer, quien desenmascaró su modus operandi.

“Hubo alguien que me escribió diez veces y luego ya se rindió”, explicó Kalinskaya, exnovia de Jannik Sinner, a su interlocutora en el pódcast, quien profundizó en el tema: “¿Quién está tan desesperado para escribir diez veces?“.

Anna Kalinskaya contó que Holger Rune la invitó "diez veces" a salir

Sin esquivar la pregunta o lanzar un enigmático para desviar la atención, Kalinskaya respondió con la mira puesta en el danés: “Holger (Rune). Les escribe a todas. Se cree demasiado, tiene mucha confianza en sí mismo, está desesperado, aunque no es el único así”.

En esa misma línea, la mujer indicó que la diferencia de edad (ella tiene 26 y él, 22) fue uno de los motivos por los que descartó la propuesta de su colega. “Le dije que soy demasiado mayor para él y que si mira mi Instagram, se daría cuenta de que estoy en pareja”, destacó la rusa, quien también mantuvo un noviazgo con Nick Kyrgios.

“Se merece todo esto. Piensa demasiado en sí mismo. Quizá solo está desesperado”, agregó la tenista, quien mostró cierto hartazgo ante la insistencia de Rune. El video que se grabó en Rusia cruzó todo el continente hasta llegar a oídos del número 11 en el ránking de la ATP, que recogió el guante y hasta redobló la apuesta.

La respuesta de Rune ante la acusación de la tenista rusa

Mediante su cuenta de X, Rune no dejó pasar la oportunidad y, con cierta ironía, le siguió el juego a Kalinskaya. “Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario en una historia como una invitación a una cita”, comenzó el ganador del Master 1000 de París en el año 2022.

Sin perder la compostura y la ironía, el danés aprovechó la repercusión del caso para intentar conquistar a la mujer que lo expuso en la entrevista: “Si quiero tener una cita, la invito. No te preocupes“.

Anna Kalinskaya, una vida dedicada al tenis y al modelaje instagram @ annakalinskaya78

En cuanto a lo profesional, Kalinskaya se encuentra en el puesto 32 del ránking de la WTA y es entrenada por la argentina Patricia Tarabini. Nacida en Moscú en 1998, la deportista logró su mejor posicionamiento el año pasado al llegar a la undécima ubicación, aunque su rendimiento dispar e irregular la llevó a bajar varios peldaños.

La vida de la deportista rusa se divide entre el tenis y el modelaje. Su feed de Instagram muestra imágenes de ella en diferentes torneos del circuito, como así también en distintas tapas de revista donde muestra su escultural imagen.

Holger Rune, el tenista danés acusado por su colega rusa MANAURE QUINTERO� - AFP�

Por su parte, Rune compitió en el US Open y dejó una imagen lejos de la esperada: en la segunda ronda del torneo estadounidense, el nacido en Dinamarca perdió en cinco sets contra el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6, 2-6, 6,3, 4-6 y 7-5 y quedó eliminado.