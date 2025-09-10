Pampita reveló lo mal que la pasaron sus hijos cuando intentó cortarles el pelo: “Me odiaban”

En su nuevo rol de conductora de Los 8 escalones (eltrece) Carolina ‘Pampita’ Ardohain es la encargada de llevar adelante el programa, leer las preguntas y orientar a los participantes en las distintas categorías. Si bien tiene un guion para seguir, esto no quita que ocasionalmente haga algunos aportes de índole personal. Esto ocurrió justamente en la emisión del martes 9 de septiembre, cuando una de las rondas la llevó a contar una infidencia: solía cortarles el cabello a sus hijos, pero ellos terminaban en un mar de lágrimas.

En la ronda de aproximación, la conductora le preguntó a Pedro, uno de los participantes, por el porcentaje de argentinos que se cortan el pelo a sí mismos, según una encuesta realizada por el portal Cadena 3. Las opciones eran 3,6 por ciento, 13,6 por ciento y 23, 6 por ciento sobre una base de 2406 encuestados. Mientras el joven deliberaba las opciones, ayudado por el cantante Axel, jurado invitado del día, Ardohain recordó una anécdota personal.

Pampita contó que les cortaba el cabello a sus hijos, pero que ellos no aprobaban su faceta de peluquera (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“De chica me cortaba un poco sola. Como que te hacías un desmechado en las partes de adelante", dijo. “A mis hijos les corté muchos años, ahora ya no se dejan porque les corto mal”, reveló. Acto seguido intervino Maru Botana, quien reconoció: “Yo en pandemia los liquidé, pobres”. De esta manera dio cuenta de que también usó las tijeras en las cabelleras de sus hijos. “Si los rapás es fácil, pero hacerles un buen corte”, reflexionó Evangelina Anderson.

Esto le dio el puntapié a la conductora para contar que les cortaba las puntas del pelo a sus hijos: “Me salía mucho el corte taza, que me odiaban después. ‘¿Qué me hiciste, mamá?’. Han llorado por un corte de pelo mío, pobrecitos. Pero bueno, les volvía a crecer, no pasa nada".

Pampita junto a sus hijos Ana, Benicio, Beltrán y Bautista (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Acto seguido, la modelo le dio algunas pistas al participante para que pudiera elaborar su respuesta. “Hay mucha gente que se corta el pelo de manera autodidacta. Como decía Maru, las máquinas para cortar el pelo ayudaron bastante. Además, ahorrás plata mensual porque el pelo crece todo el tiempo. Si sale o queda mal solo tenés que esperar que vuelva a crecer. ¡Justo lo que estábamos diciendo!“, comentó. Finalmente, el concursante respondió que el 13,6 por ciento de los argentinos se corta el pelo solo, pero la respuesta correcta era 23,6 por ciento.

Esta no fue la única revelación personal que hizo recientemente la conductora en el programa. Días atrás recordó el día que Robert De Niro le negó una foto. Si bien no precisó en que parte del mundo se dio el encuentro, comentó que fue en un restaurante. Le dijeron que no lo molestara porque estaba en plena cena así que, cuando ella terminó su plato, salió y se sentó a esperarlo afuera para encontrarlo cuando se retirara del lugar. “Me quedé sentada en la vereda y cuando lo veo salir le pregunto si me puedo sacar una foto y me dice ‘no, hoy no estoy bien’. Era porque no quería salir en mal estado, estaba con barba. Y se fue y lo vi irse”, expresó con una mezcla de lamento y decepción.

La revelación de Pampita sobre su encuentro fallido con Robert De Niro (Video: eltrece)

A pesar del frustrado encuentro, la modelo empatizó con el actor porque ella también se vio envuelta en ese tipo de situaciones. “Yo lo entendí porque a mí a veces me pasa que me sacan una foto espantosa (...) Lo sigo admirando igual, me encanta. Es uno de los actores favoritos de mi familia. Lo vi irse y dije ‘yo te entiendo Robert, tenés razón’”, reflexionó la modelo.