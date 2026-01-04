Las fotos que eligió Franco Mastantuono para resumir su año y el tajante mensaje de cara al 2026

Llegó finalmente el 2026 y casi ninguna persona se perdió hacer una recapitulación de lo que fue su 2025. Franco Mastantuono, el joven argentino de 18 años que juega en el Real Madrid, publicó un extenso carrusel de fotos en su cuenta de Instagram con lo más destacado de su año. Imágenes con sus compañeros estrellas en el Merengue, su fanatismo por River y hasta una foto con Charly García, entre lo más destacado de su posteo.

El presente de Franco Mastantuono

Franco viene de tener un 2025 lleno de cambios luego de pasar de River Plate a Real Madrid por la cuantiosa 45 millones de euros. El chico, que también integró los seleccionados juveniles de Argentina, se integró rápidamente al equipo de Xavi Alonso, que cuenta con un plantel plagado de estrellas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinicius Jr. Logró ser titular en varios encuentros y marcó un gol, pero algunas lesiones lo fueron sacando del primer equipo y en la parte final del año comenzaron rumores sobre su futuro.

El Real Madrid optó por avanzar con una estrategia individualizada en el caso de Franco y señaló a este enero como un mes determinante para definir su lugar dentro del plantel, luego de dejar atrás una lesión que interrumpió su continuidad pese a un comienzo de campaña auspicioso. La falta de incorporaciones en ataque, sumada a ausencias circunstanciales, llevó a la institución española a dejar de lado la opción de una cesión para el juvenil argentino formado en River Plate y a enfocarse en su inclusión dentro de la rotación del equipo.

Franco posa con los trofeos de Champions League del Real Madrid (Foto: @franco.mastantuono)

Para la conducción dirigencial y el cuerpo técnico, este tramo marca el inicio de una hoja de ruta deportiva pensada para la evolución del futbolista. El conjunto blanco atraviesa ausencias de peso como la de Brahim Díaz, abocado a la Copa Africana de Naciones, la lesión de Kylian Mbappé y la salida del brasileño Endrick rumbo al Lyon, situaciones que reducen las alternativas en ataque y fortalecen la postura de retener y darle participación al zurdo argentino en el esquema del primer equipo.

En este contexto atravesado por versiones sobre una eventual salida, el panorama cercano de Franco Mastantuono en el Real Madrid comenzó a definirse internamente. El joven mantuvo un encuentro clave con Xabi Alonso para redefinir su función dentro del plantel y recibir la confirmación de que no será cedido ni transferido en este mercado.

Las fotos del 2025 de Franco Mastantuono

Franco compartió en sus redes sociales un extenso carrusel con las fotos más significativas de su año. “2026 mejor”, escribió junto a un emoji de corazón en la publicación, que alcanzó más de 200 mil likes.

La publicación de Franco tuvo una gran repercusión en las redes sociales

En una de las primeras imágenes, se pudo apreciar una selfie en el vestuario del Real Madrid junto a sus compañeros. Con el mate en la mano, Franco se tomó una foto junto a David Alaba, Jude Bellingham y Brahim Díaz.

Franco junto a sus compañeros de equipo (Foto: @franco.mastantuono)

En otras de las imágenes que eligió para ilustrar su año se vio un abrazo con Lionel Messi en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial, en lo que podría haber sido el último partido del campeón del mundo en suelo argentino.

Franco y su abrazo con Messi en el Monumental (Foto: @franco.mastantuono)

En otra imagen se lo ve a Franco con la camiseta número “10″ de la selección junto a Julián Álvarez y a Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. En vísperas de un nuevo Mundial, el joven argentino busca entrar en la nómina final.

Franco y su foto con Julián Álvarez y Pablo Aimar (Foto: @franco.mastantuono)

Otra de las fotos que conmovió a su público fue una que compartió junto a Charly García. De paso por Buenos Aires con la selección argentina, Franco y las demás estrellas del seleccionado nacional pudieron conocer al mítico músico argentino.

El delantero se dio el lujo de conocer a Charly García (Foto: @franco.mastantuono)

Por último, Mastantuono eligió compartir una foto con la camiseta de River gritando un gol en el estadio Monumental. A pesar de su juventud, su paso por el Millonario quedó en la memoria de los hinchas, sobre todo por el golazo de tiro libre que le hizo a Boca en el Superclásico.