Las fotos que eligió Messi para hablar de su última semana

Lionel Messi vivió una última semana de ensueño y lo mostró en redes sociales para el delirio de sus millones de seguidores. El crack del fútbol renovó contrato con el Inter Miami, supervisó las obras del nuevo estadio del conjunto rosa junto a su familia, encaminó la serie de playoffs en el último partido que disputó y recibió la Bota de Oro y la candidatura a mejor jugador de la MLS.

“Qué semana hermosa... gracias por todo y buen finde!”, escribió el capitán de la selección argentina en su cuenta de Instagram y posteó un extenso carrusel con todos los detalles de sus últimos días. Lejos de su estilo más serio y escueto, el futbolista mostró su alegría por los logros personales que cosechó y recibió las felicitaciones de sus fanáticos.

El astro del fútbol mostró su alegría en redes sociales

Messi renovó su contrato con Inter Miami para extender su estadía hasta el final de la temporada 2028. La renovación fue anunciada oficialmente hace unos días y en el video de la firma se lo vio a Messi en el predio del nuevo estadio Miami Freedom Park, que será la casa del club a partir de 2026.

En declaraciones al sitio web del club, Messi declaró que está “muy contento” de seguir en Miami y continuar con el proyecto del Inter Miami que lo tiene como insignia. Desde que llegó a Estados Unidos junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, el Diez demostró que tanto él como su familia están muy felices con su vida en ese país, lo cual influyó mucho en su decisión de continuar en el conjunto rosa.

Messi junto a los propietarios del Inter Miami en el nuevo estadio (Foto: @leomessi)

El club, representado también por su co-propietario David Beckham, destacó el compromiso de Messi con la ciudad, el club y el deporte, valorando su impacto tanto dentro como fuera del campo en la MLS. Messi seguirá siendo un jugador clave y líder para Inter Miami hasta por lo menos 2028, lo cual asegura su presencia durante y después de la Copa Mundial 2026.

La alegría de Messi por extender su contrato con Inter Miami (Foto: @leomessi)

En cuanto a lo futbolístico, Inter Miami venció a Nashville SC 3-1 en el primer partido de la serie de playoffs de la MLS 2025, disputado el viernes pasado en el Chase Stadium. Messi anotó dos goles, incluyendo un cabezazo de palomita en una gran jugada combinada con Luis Suárez y un tanto en tiempo de descuento. Tadeo Allende anotó el segundo gol de Inter Miami tras un centro preciso desde la derecha de Ian Fray. Con esta victoria el equipo dirigido por Javier Mascherano se adelantó en la primera serie de eliminatorias de la liga.

El golazo de cabeza de Messi contra Nashville (Foto: @leomessi)

Esta semana también Messi ganó la Bota de Oro de la MLS 2025 como máximo goleador de la temporada regular. Marcó 29 goles en 28 partidos, estableciendo un promedio impresionante de más de un gol por partido. Este es el primer premio de este tipo que recibe en la MLS y dejó atrás a otros goleadores destacados como Denis Bouanga y Sam Surridge, que llegaron hasta los 24 goles cada uno.

Leo fue el goleador de la temporada regular de la MLS (Foto: @leomessi)

Además de los goles, Messi aportó 19 asistencias en la temporada, lo que lo convierte en un jugador clave no solo para Inter Miami, sino también para la liga. Es el primer jugador de Inter Miami en ganar este prestigioso galardón desde la creación del club en 2018 y el primer futbolista en la historia en ganar tanto la Bota de Oro de Europa como la de la MLS.

Como si fuera poco, el rosarino también fue oficializado como candidato a MVP de la liga estadounidense. De esta manera, si gana esa presea se convertiría en el mejor jugador de la MLS, algo que se da por sentado por cualquier amante del fútbol a nivel mundial.