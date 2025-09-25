Las mejores y las peores mascotas de los mundiales de la FIFA

La FIFA presentó las mascotas del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Maple el alce, Zayu el jaguar y Clutch el águila son los nuevos personajes que representarán a sus países y tendrán a cargo ser la imagen y la diversión de la competencia de fútbol más importante del mundo. El repaso de las mejores y las peores mascotas de la Copa del Mundo.

En el Mundial de 1966 en Inglaterra se inició la tradición de las mascotas, por lo que la actual edición es la 16ª vez que el torneo estará representado por un tierno personaje. Según explicó la FIFA sobre el Mundial del año próximo, “Maple, Zayu y Clutch fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo”.

Maple, Zayu y Clutch, de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (Foto: FIFA)

A partir de conocer a las nuevas mascotas de la FIFA, se puede hacer una distinción entre los personajes que lograron su cometido y se metieron en el corazón de los fanáticos y otros que no llegaron a ser reconocidos por la gente por variados motivos.

Las peores mascotas

Para el Mundial de Qatar 2022, donde Lionel Messi logró alzar la copa, la organización eligió a La’eeb, que en árabe “jugador superhabilidoso”. “Se trata de un lugar fantástico que cada persona puede imaginar como quiera. Allí, las ideas y la creatividad forman los cimientos de las cualidades que nos caracterizan a todos”, explicó la FIFA en su sitio web sobre esta mascota, que pasó desapercibida en el público.

La'eeb, de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

Para el Mundial de 2006 en Alemania, las mascotas fueron un león -que parecía una persona disfrazada del animal- y una pelota de fútbol que hablaba llamados Goleo VI y Pille. Lejos de parecer tiernos e invitar a los niños al deporte, estos personajes dejaron mucho que desear para los fans por su aspecto.

Goleo VI y Pille, de Alemania 2006 (Foto: FIFA)

En la Copa Mundial de 1990, Italia rompió con la tradición y decidió crear una estructura más moderna en lugar de una mascota más “adorable”. Ciao, que tomó su nombre del saludo en italiano, es una forma geométrica sin rostro, por lo que no logró conectar con los hinchas. Parece más una de una escultura en un museo que un personaje animado.

Ciao, de Italia 1990 (Foto: FIFA)

Los organizadores del Mundial de 1974 se decidieron por dos niños con la camiseta blanca del país anfitrión. La falta de creatividad de los autores y el dibujo poco logrado hicieron que Tip y Tap sean olvidados por los amantes del fútbol.

Tip y Tap, de la República Federal de Alemania 1974 (Foto: FIFA)

En su segundo Mundial, México creó un personaje del tradicional charro, aunque esta vez no era llevaba un niño, sino un chile jalapeño con un típico bigote mexicano llamado Pique. Si bien se puede reconocer la originalidad del personaje, los colores apagados y su forma no llamaron la atención de los niños. No obstante, nadie olvidará ese mundial, ya que fue el escenario del mejor gol de la historia de la competición realizado por Diego Maradona a Inglaterra.

Pique, de México 1986 (Foto: FIFA)

Las mejores mascotas

Si uno pregunta a los fanáticos del fútbol, todos recuerdan como mascota de los mundiales a Footix de Francia 98. Este colorido gallo se guardó en el corazón de los futboleros en todo el mundo, en un campeonato que ganó el local.

Footix, de Francia 1998 (Foto: FIFA)

En el Mundial de 1978, Argentina optó por representar el torneo con Gauchito, un niño vestido de futbolista que llevaba un pañuelo alrededor del cuello y un rebenque, como los típicos habitantes del campo. La ternura y el patriotismo se hicieron carne en este personaje, por lo que fue muy querido.

Gauchito, de Argentina 1978 (Foto: FIFA)

La primera y, para muchos, la mejor mascota de la historia de los Mundiales fue World Cup Willie, que se estrenó en 1966 en Inglaterra. Este tierno león, de líneas rectas y ojos achinados, se metió en el corazón de los hinchas y marcó un antes y un después en las competiciones internacionales.

World Cup Willie, de Inglaterra 1966 (Foto: FIFA)

En 2014, Brasil eligió una especie autóctona de armadillo como mascota del campeonato y le puso el nombre de Fuleco. El pequeño animal, de ojos saltones y colores estridentes, se volvió muy popular en una competición que fue a nivel futbolístico de las mejores de la historia.

Fuleco, de Brasil 2014 (Foto: FIFA)

En el Mundial de Corea y Japón, fue la primera vez las mascotas fueron hechas con un diseño futurista, sin reminiscencias al mundo real. Estas figuras animadas llamadas Ant, Kaz y Nik, de color naranja, violeta y azul, obtuvieron sus nombres gracias a usuarios de Internet y clientes de los restaurantes McDonald’s en los países anfitriones. Pasaron a la historia por simpáticos e innovadores.

Ant, Kaz y Nik, de Corea y Japón 2002