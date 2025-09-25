La FIFA confirmó a las mascotas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

La FIFA presentó a las tres mascotas oficiales del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Los personajes refieren a los animales más importantes de cada país: Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana. Con este lanzamiento, ya se comienza a palpitar la nueva cita mundialista, donde la selección argentina deberá defender su corona obtenida en Qatar.

Estas mascotas formarán parte de un amplio programa de licenciatarios que incluirá productos oficiales y buscarán conectar con el público joven. “El equipo del Mundial 26 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA", aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la web del organismo.

“Estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, agregó Infantino, visiblemente entusiasmo por la competición que esta vez tendrá 48 selecciones y se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Las mascotas refieren a los tres países organizadores del torneo (Foto: FIFA)

Como parte del compromiso por conectar con las nuevas generaciones, Maple, Zayu y Clutch serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de FIFA en incorporarse como personajes interactivos en FIFA Heroes. Este nuevo título con licencia oficial de la FIFA, que saldrá el próximo año, se suma al ecosistema en expansión de FIFAe, orientado a ofrecer experiencias digitales de fútbol más atractivas, accesibles y adaptadas a distintos públicos.

Los jugadores podrán formar equipos con las mascotas oficiales de distintas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, grandes estrellas del fútbol y personajes de series y películas populares. El juego estará disponible en 2026 para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, lo que abarca una amplia gama de plataformas para maximizar su alcance.

Crece en el mundo la expectativa por el Mundial 2026 (Foto: FIFA)

La descripción de las nuevas mascotas del Mundial 2026

La FIFA describió al alce Maple: “Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar”.

“El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa ‘unidad’, ‘fortaleza’ y ‘alegría’, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya", describieron al otro personaje.

Las nuevas figuras de la FIFA: Maple el alce, Zayu el jaguar y Clutch el águila (Foto: FIFA)

“Clutch, el águila, recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Con una personalidad arrolladora y un profundo amor por el deporte, Clutch, como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo claro de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo”, concluyó la FIFA sobre la última mascota.