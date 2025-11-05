Las reacciones en las redes tras la presentación de la nueva camiseta de la selección argentina

La selección argentina presentó las camisetas que usará en el próximo Mundial 2026. Con Lionel Messi como referencia ineludible, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mostró cómo será la indumentaria titular del equipo.

“La selección Argentina tiene nueva piel. Qué hermosa sos, albiceleste”, subrayó la publicación de AFA que incluyó tres imágenes, entre ellas, una de Messi y otras más artísticas donde se ven los cambios en relación a la anterior vestimenta.

La camiseta de la selección argentina estará disponible este jueves 6 de noviembre

Tras la difusión de las postales, los fanáticos comenzaron a buscar más información sobre dónde conseguir la camiseta que llevarán los campeones del mundo en la cita mundialista.

Así presentó Adidas la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026

De acuerdo a lo que informó la página oficial de Adidas, la flamante camiseta -que tiene dos versiones, una “fan” y otra “jugador”- estará disponible a partir de este jueves 6 de noviembre, a las 6 de la mañana, en la página web de la compañía y en tiendas oficiales.

“Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”, reza la descripción de la indumentaria que, en principio, costará $199.999 la versión “jugador” y $129.999 la “fan”.

Lionel Messi, el modelo elegido para la camiseta de la selección argentina

A raíz del lanzamiento, los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de la noticia, con la expectativa de poder adquirir uno de los modelos oficiales. Con comentarios e imágenes que transmiten sentimientos, las plataformas digitales fueron un termómetro social de cómo reaccionaron los hinchas ante el lanzamiento de la indumentaria.

La reacción de los usuarios ante el lanzamiento de la camiseta de la selección argentina

“Saldrán todos a quejarse de lo fea que es y a la vez agotarla en todos los Adidas (como todos los años)”, fue uno de los comentarios destacados, donde se hace referencia a un descontento social, pero que, a la vez, choca contra la expectativa de conseguir una nueva estrella en el escudo.

La reacción de los usuarios ante el lanzamiento de la camiseta de la selección argentina

“Me sigue dando toc que pongan una estrella más grande”, destacó otro usuario sobre el detalle estético de la última estrella que se agregó al escudo sobre la conquista de la última Copa del Mundo.

La reacción de los usuarios ante el lanzamiento de la camiseta de la selección argentina

Con franjas más grandes donde el color celeste se va decolorando, la camiseta titular de la selección argentina generó distinto tipo de reacciones como sucede en la previa a cada Mundial. “Es más linda que la de Qatar. Vengan de a uno”, destacó otra cuenta de X, que valoró el diseño propuesto por la marca de las tres tiras.