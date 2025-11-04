Tan Biónica presentó su nuevo álbum y los memes no tardaron en inundar las redes

A diez años de su último disco, Tan Biónica oficializó el lanzamiento de su nuevo material de estudio: El Regreso. La banda liderada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier sorprendió a los fanáticos con el estreno de esta pieza musical que ya está disponible y, como era de esperarse, las redes no tardaron en reaccionar.

Portada del álbum El Regreso de Tan Biónica Dale Play

La fecha del estreno no es casualidad: es una referencia directa a la canción“La melodía de Dios” donde “Chano” Charpentier relata uno de los momentos más tristes de su vida.

"Con vos es 4 de noviembre cada media hora/ Atrasaré las horas, horas, horas / Que algo te libre de las penas acompañadoras / Cuando te sientas sola, sola, sola”, relata este hit que se lanzó en 2013 y fue un punto de inflexión para la banda musical.

El listado de canciones del nuevo álbum de Tan Biónica Instagram

Con diez temas y la colaboración de Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro, Tan Biónica regresó a la escena nacional y motivó a los usuarios de las redes sociales a elaborar los más ingeniosos meses y reacciones.

Los mejores memes del nuevo álbum de Tan Biónica

Yo cuando escuché la canción de tan bionica y nicki nicole pic.twitter.com/BnRBD1sZHw — lu (@ludmilarmr) November 4, 2025

Es 4 de noviembre y (me pongo de pie) TAN BIONICA ESTRENÓ ÁLBUM DESPUÉS DE 10 AÑOS. El mundo empieza a sanar pic.twitter.com/9oSaggPybf — Isma Oliva † (@isma_max) November 4, 2025

Estoy escuchando música nueva de Tan Bionica después de 10 años pic.twitter.com/hFAQ5ZBVMg — May🫀 (@trolaexigente) November 4, 2025

Los mejores memes del regreso de Tan Biónica

Los mejores memes del regreso de Tan Biónica

Los mejores memes del regreso de Tan Biónica

Los mejores memes del regreso de Tan Biónica

Los mejores memes del regreso de Tan Biónica

Los mejores memes del regreso de Tan Biónica

así suena mi vida desde que escuché el álbum de tan biónica #ElRegresoTB pic.twitter.com/13ylFcYtFi — juu ⚡️ (@juubionica) November 4, 2025

Ya tenemos tema nuevo de Tan Biónica después de más de una década #ElProblemaDelAmor https://t.co/2YIIldTWHC pic.twitter.com/dFSKp6goGt — doinel (@doinel___) October 31, 2025

Los memes del nuevo material de Tan Biónica