Tan Biónica presentó su nuevo álbum y los memes no tardaron en inundar las redes

Después de una década, la banda liderada por Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier hizo reaccionar a sus fans con el reciente material

Los mejores memes tras la salida del nuevo álbum de Tan Biónica llamado El Regreso
Los mejores memes tras la salida del nuevo álbum de Tan Biónica llamado El Regreso

A diez años de su último disco, Tan Biónica oficializó el lanzamiento de su nuevo material de estudio: El Regreso. La banda liderada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier sorprendió a los fanáticos con el estreno de esta pieza musical que ya está disponible y, como era de esperarse, las redes no tardaron en reaccionar.

Portada del álbum El Regreso de Tan Biónica
Portada del álbum El Regreso de Tan BiónicaDale Play

La fecha del estreno no es casualidad: es una referencia directa a la canción“La melodía de Dios” donde “Chano” Charpentier relata uno de los momentos más tristes de su vida.

"Con vos es 4 de noviembre cada media hora/ Atrasaré las horas, horas, horas / Que algo te libre de las penas acompañadoras / Cuando te sientas sola, sola, sola”, relata este hit que se lanzó en 2013 y fue un punto de inflexión para la banda musical.

El listado de canciones del nuevo álbum de Tan Biónica
El listado de canciones del nuevo álbum de Tan BiónicaInstagram

Con diez temas y la colaboración de Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro, Tan Biónica regresó a la escena nacional y motivó a los usuarios de las redes sociales a elaborar los más ingeniosos meses y reacciones.

Los mejores memes del nuevo álbum de Tan Biónica

