Los mejores memes del partido entre Real Madrid y Liverpool por Champions League

El conjunto inglés se impuso por 1 a 0 con un golazo de cabeza de Alexis Mac Allister; mirá las reacciones en redes sociales

En un martes de pura acción por Champions League, se enfrentaron el Liverpool y el Real Madrid por la cuarta fecha de la fase de grupos. El partido, jugado en el estadio Anfield del conjunto inglés, finalizó con una clara victoria de los Reds gracias a un cabezazo espectacular del argentino Alexis Mac Allister. A partir del tanto del mediocampista, las redes sociales se llenaron de memes y divertidas reacciones.

En un encuentro de alto vuelo, con grandes futbolistas en ambos bandos, se enfrentaron dos de los pesos pesado de la competición. Tras un primer tiempo igualado, donde el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, se transformó en figura, los equipos salieron al segundo tiempo con ansias de marcar la diferencia.

A los 61 minutos, llegó el gol de la victoria y fue Mac Allister el encargado de marcarlo. Ocurrió tras un tiro libre desde la derecha, ejecutado a la perfección por el húngaro Dominik Szoboszlai, que encontró la cabeza del argentino en medio del área. Nada pudo hacer Courtois para detener el cabezazo del mediocampista de la Scaloneta.

El festejo de Alexis dedicado a su hija Alaia (Foto: X)
El festejo de Alexis dedicado a su hija Alaia (Foto: X)

El detalle más destacado del gol de Alexis fue el tierno festejo que realizó: con sus manos simuló una “A” y le dedicó su tanto a su hija Alaia, quien nació hace unas semanas fruto de su relación con Ailén Cova.

Con este resultado, el Real Madrid cortó su racha ganadora en Champions League, ya que llegaba con puntaje ideal, mientras que Liverpool logró ganar un poco de aire luego de un inicio de temporada muy complicado, con varias derrotas en el torneo local.

Los mejores memes y reacciones del partido

