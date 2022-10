Lionel Messi dijo que será su último mundial y los memes lloran la noticia: “Espero que haya final feliz”

El futbolista argentino Lionel Messi tiene 35 años y está a las puertas de su quinto Mundial como jugador de la selección. Al disputarlo, entrará al selecto grupo, que completan Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon y Rafa Márquez, de jugadores con mayores presencias mundialistas. Quien lo acompañará en su hazaña es su eterno némesis, Cristiano Ronaldo. Sin embargo, para los seguidores de La Pulga, nunca será suficiente. Fue por eso que los usuarios de Twitter no tardaron en reaccionar cuando este jueves salió publicada la entrevista que le hizo Sebastián Vignolo para la plataforma Star+, donde afirma que Qatar 2022 será, “seguramente”, su último Mundial.

“La verdad es que hay un poco de ansiedad y de nervios al mismo tiempo. (Pienso) ‘es el último, ¿cómo nos va a ir?’. Por un lado, no vemos la hora de que llegue, y por otro, está el cagazo de querer que nos vaya bien”, le contó Messi a Vignolo en la comentada entrevista. Luego, el periodista le repreguntó si, de verdad, se trata del “último”, a lo que Leo contestó: “Sí, seguramente sí”. Aunque el adverbio puede significar que está dejando una puerta abierta a rever su decisión, su respuesta fue afirmativa.

Ocho veces ganador del Balón de Oro, y considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia, Messi tiene fanáticos alrededor del mundo, no sólo en la Argentina, que lamentarán su retiro de la selección nacional. Escucharlo del propio Leo, es una daga de difícil sutura. Tampoco dijo que dejará de jugar con la selección. Paso a paso. Un golpe a la vez.

“Messi diciendo que Qatar 2022 seguramente sea su ultimo mundial me duele, me quema tan rápido pasa el tiempo lpm, espero que haya final feliz”, escribió Fabri Farfan. En tanto, otra usuaria admitió: “Yo ya sabía que iba a ser el último Mundial de Messi, pero que lo diga él, ME HACE MAL”. Por su lado, “Tiki” exageró: “Messi dijo que es su último mundial y yo ya no se que hacer con mi vida”.

En tono más realista, una tuitera confirmó: “No voy a tener la suerte de vivir un Mundial presencialmente viendo jugar a Messi”. Sin alejarse de la congoja, Flori Martínez concluyó: “Estoy más que segura de que este finde cuando me ponga hasta el pingo me voy a acordar de lo que dijo Messi y voy a llorar escuchando ‘Por mil noches’”. Tampoco faltaron los clásicos memes.

Los jugadores con más Mundiales disputados

Además de los mencionados futbolistas, hay otros dos jugadores mexicanos que también habrán disputado cinco copas del Mundo cuando se inicie Qatar 2022 el próximo 20 de noviembre: ellos son el arquero Guillermo Ochoa, y el defensor Andrés Guardado. Mucho más atrás en el tiempo, entre Brasil ‘50 e Inglaterra ‘66, Antonio Carbajal también disputó la misma cantidad de Mundiales con La Tri. La cifra nunca alcanzada por ningún futbolista, es la de seis Mundiales. Para la competencia de 2026, a disputarse en Estados Unidos-Canadá-México, Messi tendría 39 años, Guardado 40, Ronaldo y Ochoa, 41.

