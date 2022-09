Lautaro Martínez desmintió la separación con su novia Agustina Gandolfo y explicó lo que pasó: “Me hackearon”

La momentánea desaparición de Lautaro Martínez de Instagram provocó horas de incertidumbre entre los fanáticos de “La Scaloneta”. El goleador del ciclo que tiene al frente al entrenador de Pujato, Santa Fe, es uno de los puntos clave del equipo que ya tiene la cabeza puesta en el compromiso más importante del año, el Mundial de Qatar 2022, que para la selección argentina comenzará con el encuentro frente a Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana. Sin embargo, este martes el “Toro” explicó lo sucedido con su cuenta y “calmó” a los seguidores de la Selección Argentina.

“Instagram recuperado”, escribió en la primera historia el futbolista del Inter de Milán. “Gente, ¿por qué inventan historias de separación? Yo con mi mujer estamos juntos y bien, no hay nada que explicar y aclarar. Somos felices. Dejen disfrutar nuestros momentos. No consuman pel... y noticias falsas”, manifestó al delantero de la Selección Argentina, luego de que en Twitter, nacieron hipótesis de una supuesta separación en su vínculo amoroso con Agustina Gandolfo.

Luego explicó por qué se había cerrado su cuenta: “Ayer por la noche me intentaron hackear y me cerraron la cuenta. Esta mañana la pude recuperar, gracias a Dios”. Cabe señalar que el enojo del delantero pasó porque la supuesta ruptura había sido por un engaño e involucraba a sus compañeros del equipo italiano.

A poco más de dos meses de la cita, no son pocos los argentinos que ya comenzaron la cuenta regresiva y que depositaron todas las esperanzas en el conjunto que dirige Lionel Scaloni. Por eso se encendieron todas las alarmas cuando, este lunes por la noche, más de una cuenta de Twitter advirtió que el delantero oriundo de Bahía Blanca había cerrado su perfil en Instagram. Un gesto que llamó la atención de todos por lo activo que es el futbolista del Inter de Milán en esa red social.

Lautaro Martínez desapareció de Instagram y alarmó a sus seguidores (Foto: AFP) TIZIANA FABI - AFP

Como era de esperarse en estos casos, los rumores comenzaron a correr de inmediato. Y aunque ninguna información fue verificada, la imaginación de los usuarios no tuvo límites.

Durante algunas horas, Lautaro Martínez desapareció de Instagram (Foto: Captura de Instagram)

La primera especulación fue que la misteriosa desaparición se debía a una sorpresiva ruptura amorosa. El delantero está hace tiempo en pareja con Agustina Gandolfo, la madre de su bebé Nina, de un año y medio.

Los tuiteros no tuvieron ningún problema en involucrar a supuestos terceros en el asunto. El ex Racing y la modelo mendocina no están casados, pero viven juntos desde que el futbolista emigró a Italia para jugar en uno de los equipos más populares de la Serie A.

El posteo de Agustina Gandolfo en medio los rumores y la supuesta infidelidad con “Tucu” Correa

En medio del caos de versiones, un posteo de Agustina Gandolfo en Instagram echó más leña al fuego. La modelo compartió una imagen con una leyenda, “El amor que das es eterno”, y esas seis palabras bastaron para confirmar que se trataba de una separación y que el delantero de la selección iba a tener que afrontar uno de los momentos más tristes a menos de 90 días del Mundial.

"El amor que das es eterno", el misterioso posteo de Agus Gandolfo que encendió las alarmas (Foto: Captura de Instagram)

Como si eso fuera poco, los rumores empezaron a hablar de un supuesto tercero en discordia en la pareja: ni más ni menos que Joaquín “Tucu” Correa, compañero de Lautaro en la selección y en el Inter. Cuando esa versión comenzó a tomar fuerza, los usuarios se despacharon con memes y comentarios de todo tipo.

El Tucu Correa y el Toro Martínez, dupla de ataque en el Inter y en La Scaloneta

“Tini diciendo que no ama a De Paul, Lautaro Martínez separado a dos meses del mundial...”, enumeró más de uno en tono pesimista. “Después de todo lo sucedido (Tini dejando a De Paul, y la separación de Lautaro Martínez siendo gorreado por el Tucu Correa), el mundial depende de Antonela Roccuzzo”, reflexionó otro. “De Paul se separó, Tini no lo ama y cuernearon a Lautaro Martínez. Por favor que el amor de Messi y Antonela sea eterno”, pidió un tercero.

Lautaro Martínez recuperó su Instagram y Agustina Galdolfo desmintió los rumores

Afortunadamente, la novela terminó con final feliz. Luego de horas de incertidumbre y especulaciones, Lautaro Martínez reapareció en las redes sociales con un anuncio que tranquilizó a todo el país. “¡Instagram recuperado!”, escribió el deportista en una historia y sumó un emoji de fuerza para celebrar la vuelta a la normalidad.

"Instagram recuperado", anunció Lautaro Martínez luego de algunas horas de incertidumbre (Foto: Captura de Instagram)

Luego, en la mañana italiana, Agustina salió a desmentir los rumores con un posteo en el que demostró que se tomó con humor las disparatadas versiones. “Yo tomando unos mates mientras veo el poder de imaginación que manejan”, escribió la mendocina y remató: “Los amo”.