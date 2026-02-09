Que se sabe de Lindsey Vonn, la leyenda del esquí que sufrió una fuerte caída en los Juegos Olímpicos de invierno

La triple medallista olímpica Lindsey Vonn sufrió el domingo una violenta caída en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y debió ser operada por una fractura en la pierna izquierda, según informó el hospital Ca’ Foncello de Treviso.

Si bien el equipo estadounidense de esquí afirmó este lunes que se encuentra “estable”, aún el hospital no ofreció un parte médico concreto sobre su recuperación ni sobre posibles secuelas a largo plazo.

Inicialmente Vonn fue trasladada en helicóptero al Hospital Olímpico Codivilla-Putti de Cortina d’Ampezzo. Después de tres horas de tratamiento, la derivaron al Hospital Ca’ Foncello en Treviso, donde fue sometida a una intervención quirúrgica ortopédica para consolidar la fractura en la pierna izquierda.

La esquiadora estadounidense Lindsey Von sufrió el domingo una violenta caída en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno HANDOUT� - OBS/OIS/IOC�

Horas mas tarde, la deportista volvió a ser sometida a un segundo procedimiento para para prevenir problemas relacionados con la hinchazón y el flujo sanguíneo.

Cómo fue el accidente

La esquiadora, de 41 años, había decidido competir pese a arrastrar una grave lesión previa: una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida nueve días antes en Crans-Montana, Suiza. Aun así, mantenía su objetivo de disputar el descenso olímpico, prueba que marcaba su regreso a la máxima cita tras seis años de ausencia y con una prótesis de titanio en la rodilla derecha.

La caída de Vonn conmocionó al público y a sus rivales. Su compatriota Breezy Johnson, que más tarde se quedó con la medalla de oro, siguió el episodio desde la zona de llegada con visible preocupación. La prueba se reanudó quince minutos después del accidente.

El caída ocurrió apenas trece segundos después de iniciada su prueba en la pista Olimpia delle Tofane, cuando perdió el control tras trazar una línea demasiado cerrada y engancharse con una de las puertas. El impacto la hizo rodar varias veces por la pendiente.

Altos funcionarios de los Juegos Olímpicos de Invierno defendieron, de todas formas, la decisión de Vonn de competir en el descenso del domingo, a pesar de sus lesiones y del terrible accidente que fue descrito como “de uno en mil”.

Por su parte, el entrenador de Vonn, Aksel Lund Svindal, alabó la “valentía” de la esquiadora estadounidense después del la caída.

“Lindsey, sos increíblemente valiente. Inspirás a la gente que sigue tu camino y a los que trabajamos cerca de vos cada día. Ayer fue un día duro en la montaña. Para todos, pero sobre todo para vos”, escribió en su cuenta de Instagram.