El espectacular regalo de Neymar que emocionó a los hijos de Lionel Messi

La amistad entre Neymar Jr y Lionel Messi viene desde hace más de 12 años, cuando el brasileño fue fichado por el Barcelona y empezó a convivir con el argentino en el día a día. Desde ese momento hasta el día de hoy, su vínculo no hizo más que afianzarse con el paso del tiempo, por lo que el actual jugador de Santos FC decidió hacerle un regalo muy especial que rápidamente fue viral en redes.

A través de las redes sociales de Santos (@santosfc) y Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial), se realizó una publicación en conjunto donde se reveló que el capitán de la selección argentina había recibido tres camisetas del Peixe. Lo curioso es que Messi se mostró con Thiago y Mateo, por lo que Ciro no habría sido incluido en el obsequio del exjugador del Paris Saint-Germain.

Messi posó con sus hijos y las camisetas regaladas por Neymar Instagram (@santosfc)

En la publicación, se expresó lo siguiente: “De Neymar Jr a Lionel Messi. De príncipe a genio. El Manto Sagrado, de inconmensurable valor, con el número inmortalizado por el Rey. 10 de Neymar. 10 por Messi. 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol. ¡Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi!”. De esta manera, el club brasileño aprovechó para dar un guiño a quien será por siempre su máximo ídolo, es decir Edson Arantes do Nascimento, único futbolista en ganar tres Mundiales con su selección.

Neymar le obsequió tres camisetas de Santos FC a la familia Messi Captura Instagram (@santosfc)

La amistad de Messi y Neymar comenzó con la llegada del brasileño a FC Barcelona en julio de 2013, lo que hizo que compartan el día a día durante años, algo que se mantuvo hasta agosto de 2017. Desde esa fecha, el exjugador de Santos FC optó por irse a Paris Saint-Germain para liderar el proyecto y dejar de estar “en la sombra” del argentino. En agosto de 2021, luego de su inesperada y traumática salida del club blaugrana, el rosarino se sumó a las filas de los franceses y volvió a coincidir con su amigo durante dos años.

Messi y Neymar fueron compañeros por última vez en Paris Saint-Germain Mathieu Pattier - AP

Este lapso fue más breve, ya que en el mercado de pases de mediados de 2023, ambos partieron a sus nuevos destinos, es decir Inter Miami CF de Estados Unidos y Al-Hilal de Arabia Saudita, respectivamente. Desde entonces, no volvieron a cruzar sus caminos en el mundo del fútbol, pero este regalo de Neymar no hace más que confirmar que su vínculo se mantuvo a pesar del paso del tiempo.

El historial completo de Messi vs. Neymar

Lionel Messi y Neymar serán recordados por siempre como compañeros más que como rivales, ya que en 206 ocasiones salieron a jugar juntos de forma oficial. Pero, lo cierto es que sus pocos cruces quedarán en la historia porque casi todos ellos fueron icónicos:

17/11/2010: Argentina 1-0 Brasil . Fue un partido amistoso que terminó con triunfo albiceleste con gol de Messi.

. Fue un partido amistoso que terminó con triunfo albiceleste con gol de Messi. 18/12/2011: Santos FC 0-4 FC Barcelona . Por la final del Mundial de Clubes , Messi se despachó con dos goles y los blaugranas fueron campeones.

. Por la , Messi se despachó con dos goles y los blaugranas fueron campeones. 9/6/2012: Argentina 4-3 Brasil. Otro partido amistoso, aunque este marco historia en el ciclo de Alejandro Sabella y Messi realizó un hat-trick que será recordado por siempre.

Neymar era el mejor jugador de Sudamérica por mucha diferencia cuando Messi "lo llevó" a Barcelona

11/10/2014: Brasil 2-0 Argentina . Tercer superclásico amistoso que disputaron. Ninguno hizo gol o asistencia, pero Messi erró un penal.

. Tercer superclásico amistoso que disputaron. Ninguno hizo gol o asistencia, pero Messi erró un penal. 10/11/2016: Brasil 3-0 Argentina . Por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2018, la Canarinha goleó al equipo dirigido por Edgardo Bauza. Neymar se despachó con un gol y una asistencia.

. Por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2018, la Canarinha goleó al equipo dirigido por Edgardo Bauza. Neymar se despachó con un gol y una asistencia. 10/7/2021: Argentina 1-0 Brasil. Quizá la más icónica de todas, la Albiceleste derrotó a la Scratch en la final de la Copa América y levantó su primer título bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.