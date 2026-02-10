El espectacular regalo de Neymar que emocionó a los hijos de Lionel Messi
Días después de cumplir 34 años, el futbolista brasileño le obsequió algo muy especial al capitán de la selección argentina; “Un legado infinito en la historia del fútbol”, expresó Santos en sus redes
- 4 minutos de lectura'
La amistad entre Neymar Jr y Lionel Messi viene desde hace más de 12 años, cuando el brasileño fue fichado por el Barcelona y empezó a convivir con el argentino en el día a día. Desde ese momento hasta el día de hoy, su vínculo no hizo más que afianzarse con el paso del tiempo, por lo que el actual jugador de Santos FC decidió hacerle un regalo muy especial que rápidamente fue viral en redes.
A través de las redes sociales de Santos (@santosfc) y Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial), se realizó una publicación en conjunto donde se reveló que el capitán de la selección argentina había recibido tres camisetas del Peixe. Lo curioso es que Messi se mostró con Thiago y Mateo, por lo que Ciro no habría sido incluido en el obsequio del exjugador del Paris Saint-Germain.
En la publicación, se expresó lo siguiente: “De Neymar Jr a Lionel Messi. De príncipe a genio. El Manto Sagrado, de inconmensurable valor, con el número inmortalizado por el Rey. 10 de Neymar. 10 por Messi. 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol. ¡Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi!”. De esta manera, el club brasileño aprovechó para dar un guiño a quien será por siempre su máximo ídolo, es decir Edson Arantes do Nascimento, único futbolista en ganar tres Mundiales con su selección.
La amistad de Messi y Neymar comenzó con la llegada del brasileño a FC Barcelona en julio de 2013, lo que hizo que compartan el día a día durante años, algo que se mantuvo hasta agosto de 2017. Desde esa fecha, el exjugador de Santos FC optó por irse a Paris Saint-Germain para liderar el proyecto y dejar de estar “en la sombra” del argentino. En agosto de 2021, luego de su inesperada y traumática salida del club blaugrana, el rosarino se sumó a las filas de los franceses y volvió a coincidir con su amigo durante dos años.
Este lapso fue más breve, ya que en el mercado de pases de mediados de 2023, ambos partieron a sus nuevos destinos, es decir Inter Miami CF de Estados Unidos y Al-Hilal de Arabia Saudita, respectivamente. Desde entonces, no volvieron a cruzar sus caminos en el mundo del fútbol, pero este regalo de Neymar no hace más que confirmar que su vínculo se mantuvo a pesar del paso del tiempo.
El historial completo de Messi vs. Neymar
Lionel Messi y Neymar serán recordados por siempre como compañeros más que como rivales, ya que en 206 ocasiones salieron a jugar juntos de forma oficial. Pero, lo cierto es que sus pocos cruces quedarán en la historia porque casi todos ellos fueron icónicos:
- 17/11/2010: Argentina 1-0 Brasil. Fue un partido amistoso que terminó con triunfo albiceleste con gol de Messi.
- 18/12/2011: Santos FC 0-4 FC Barcelona. Por la final del Mundial de Clubes, Messi se despachó con dos goles y los blaugranas fueron campeones.
- 9/6/2012: Argentina 4-3 Brasil. Otro partido amistoso, aunque este marco historia en el ciclo de Alejandro Sabella y Messi realizó un hat-trick que será recordado por siempre.
- 11/10/2014: Brasil 2-0 Argentina. Tercer superclásico amistoso que disputaron. Ninguno hizo gol o asistencia, pero Messi erró un penal.
- 10/11/2016: Brasil 3-0 Argentina. Por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2018, la Canarinha goleó al equipo dirigido por Edgardo Bauza. Neymar se despachó con un gol y una asistencia.
- 10/7/2021: Argentina 1-0 Brasil. Quizá la más icónica de todas, la Albiceleste derrotó a la Scratch en la final de la Copa América y levantó su primer título bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Lionel Messi
- 1
Jutta Leerdam, la influencer que logró medalla y récord en los Juegos Olímpicos de Invierno
- 2
Se presentaron las nuevas terceras camisetas de Boca y River: el lanzamiento oficial de indumentaria de los dos más grandes
- 3
Ricky Martin compartió el detrás de escena con Bad Bunny y Lady Gaga tras su show en el Super Bowl: “Tsunami de emociones”
- 4
Murió Fabián Borro, el ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol