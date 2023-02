Lionel Messi habló de los jugadores que veía de chico: uno está en el Hotel de los Famosos

escuchar

El astro argentino Lionel Messi fue entrevistado en noviembre de 2022, a semanas del Mundial de Qatar, por el exfutbolista Jorge Valdano, para su programa “Universo...”. Con su estilo, el exjugador dialoga de tú a tú con jugadores, entrenadores y personajes en general del mundo del fútbol. Allí, Leo contó qué futbolistas veía en su infancia, entre los cuales, se encuentra Sebastián Cobelli, que actualmente, forma parte del reality show El Hotel de los famosos (eltrece).

Entre otros temas, Valdano y Messi dialogaron acerca de la infancia de La Pulga en Rosario, y de su fanatismo por Newell’s Old Boys, club en el que jugó en las divisiones menores. Consciente de esta información, Valdano le dijo en aquella ocasión a Messi: “Tu familia es muy de Newell’s”. “Sí, todos”, contestó Leo.

Luego, Jorge le preguntó a Messi si el era “fanático” de La Lepra, y si iba a la cancha a ver los partidos del conjunto rojinegro. “Sí, íbamos. Antes de empezar en Newell’s no, porque era chiquito, pero yo arranco en Newell’s con siete, ocho años, y me acuerdo que iba con mi papa, mi tío, mis hermanos. Siempre íbamos a la platea, y si no era un partido muy complicado a nivel de gente, que se puede armar lío o algo como los clásicos, íbamos siempre que podíamos”.

El capitán de la selección argentina contó que empezó a ir al Coloso del Parque Independencia “con ocho o nueve años”, y que de más grande, asistía con sus compañeros de equipo: “En los equipos te dejaban pasar, entonces, íbamos con algunos padres, u otros que siempre nos llevaban”. En ese momento, Valdano le preguntó a Leo si le atraía algún jugador en particular, a lo que contestó: “Yo era chico, pero yo viví la época de (Damián) Manso, de ‘Terremoto’ Cejas”.

Messi habló de los jugadores que veía de chico y uno está en el Hotel de los Famosos

Intentando hacer memoria, Messi luego citó a otros tres futbolistas: “¿Quién estaba? Bueno estaba (Sebastián) Cobelli en su época, (Germán) Real, y a (Julio) Zamora lo vi poco”.

¿Quién es Sebastián Cobelli?

Cobelli, de 45 años, se retiró del fútbol en 2017, en Sportivo Escobar. En Argentina, además de Newell’s, jugó en Belgrano, Huracán y Talleres. También tuvo un breve paso por el fútbol europeo: militó en el Genoa de Italia, y en Chamois Niort, de Francia.

Sebastián Cobelli jugó en Newell's entre 1996 y 2000. Lionel Messi lo vio jugar en el mismísimo Parque de la Independencia

Actualmente, está en pareja con la exvedette Fernanda Vives, y este año fue invitado a participar del reality show que conduce Pampita. Lejos de pasar desapercibido, con su estilo extravagante, el exjugador protagonizó esta semana un fuerte cruce con el actor venezolano Fernando Carrillo, que casi termina en violencia física.

“Tenés que tener cuidado, porque desde que entraste hasta ahora vivimos en un microclima, y afuera se están viendo muchas cosas que pueden perjudicarte. Todos tus lados oscuros están saliendo por todos lados, y tal vez te encuentres afuera que sos una persona diferente”, le advirtió Cobelli a Carrillo. Incluso, ventiló aspectos de su vida privada, al recordar el conflicto que mantiene el artista caribeño con su hijo quien expresó el deseo de no apellidarse como su padre.

Esto provocó la reacción de Carrillo, quien acusó al exjugador de Newell’s de “cobarde, poco hombre, chismoso e infiel”. A su turno, el actor le endilgó a su compañero no poder afrentar su “problema con el sobrepeso”. Mientras tanto, el futbolista que Messi vio brillar en el estadio de Newell’s le recordó a Carrillo su condena por acoso sexual, por la cual tuvo que cumplir una probation en Miami.

