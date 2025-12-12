Lionel Messi tendrá una titánica estatua en la India: cuánto mide y cuándo será su inauguración

Lionel Messi no para de cosechar títulos y ahora también homenajes. Este sábado en la ciudad de Calcuta, India, inaugurará a la distancia una estatua de sí mismo. El evento se enmarca dentro del “GOAT Tour”, una gira de tres días que genera entusiasmo en el país del sur de Asia.

En la India han hecho una estatua gigante de Messi. La inaugurará el propio jugador está semana. pic.twitter.com/0kiRIt9eVx — -1899- (@_Futbolero_) December 10, 2025

La escultura tiene 21 metros y es íntegramente de hierro. La esfinge evoca al capitán de la Selección argentina levantando la Copa del Mundo. Desde la organización comentaron que la ausencia del jugador en la inauguración se debe pura y exclusivamente a cuestiones de seguridad.

La zona está preparada para recibir a los cientos de aficionados que se darán cita el próximo finde en Calcuta. La gira “GOAT Tour” [siglas en inglés que aluden al mejor jugador de la historia] abarcará cuatro ciudades indias y una posible reunión con el primer ministro Narendra Modi.

Messi will meet Indian Prime Minister Modi in New Delhi on December 15th. pic.twitter.com/wPRULNHo9H — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) December 12, 2025

Qué dijo el escultor

Monti Paul, artífice de la magnánima construcción, relató que la misma demandó 40 días. “Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que hice”, aseguró.

La placa colocada en la escultura

Por su parte, en un comunicado oficial publicado en redes sociales, Messi manifestó: “India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos. Es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”.

Todo listo para el evento

Después de Calcuta, donde disputará un partido amistoso, el capitán de la Albiceleste se dirigirá a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.