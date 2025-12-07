Los mejores memes de la carrera de Franco Colapinto en Abu Dhabi

Este domingo se definió el título de la máxima categoría de automovilismo en el circuito de Yas Marina de los Emiratos Árabes. El ganador fue Lando Norris, quien se llevó todos los elogios de sus colegas. Por otra parte, Franco Colapinto culminó último y cerró un año negativo.

Lando Norris festeja su primer título en la Fórmula 1 Darko Bandic� - AP�

Con muchas complicaciones en su auto, Colapinto arrancó desde el puesto 20 y, a pesar de algunos avances de puesto, finalmente culminó en la última ubicación con una profunda desazón.

A raíz de esta última carrera en Medio Oriente, los usuarios de las redes sociales elaboraron los más ingeniosos memes para ponerle una cuota de humor al desempeño deportivo del pilarense.

Pésimo año de Franco Colapinto con la escudería Alpine pic.twitter.com/xrXzmNxqhq — PEPE (@soyunargento) December 7, 2025

Los memes de la carrera de Colapinto

El último fin de semana del año de Franco Colapinto en Abu-Dhabi



Clasificación: puesto 20

Carrera: puesto 20 pic.twitter.com/muQTDMtXCB — PEPE (@soyunargento) December 7, 2025

mientras tanto colapinto y gasly:

pic.twitter.com/OUHrAt8irs — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) December 7, 2025

Colapinto en el fondo mientras todos pelean por algopic.twitter.com/VGmQgKwqik — Dani la comprensión (@unhilo) December 7, 2025

Colapinto y Gasly en el fondo pic.twitter.com/vdNvgZPedT — Mati (@maatigt_) December 7, 2025

Los mejores memes del desempeño de Franco Colapinto