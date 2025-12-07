Los mejores memes de la carrera de Franco Colapinto en Abu Dhabi
Lando Norris ganó su primer campeonato en la Fórmula 1; por otra parte, Colapinto finalizó en el último lugar
- 1 minuto de lectura'
Este domingo se definió el título de la máxima categoría de automovilismo en el circuito de Yas Marina de los Emiratos Árabes. El ganador fue Lando Norris, quien se llevó todos los elogios de sus colegas. Por otra parte, Franco Colapinto culminó último y cerró un año negativo.
Con muchas complicaciones en su auto, Colapinto arrancó desde el puesto 20 y, a pesar de algunos avances de puesto, finalmente culminó en la última ubicación con una profunda desazón.
A raíz de esta última carrera en Medio Oriente, los usuarios de las redes sociales elaboraron los más ingeniosos memes para ponerle una cuota de humor al desempeño deportivo del pilarense.
Pésimo año de Franco Colapinto con la escudería Alpine pic.twitter.com/xrXzmNxqhq— PEPE (@soyunargento) December 7, 2025
El último fin de semana del año de Franco Colapinto en Abu-Dhabi— PEPE (@soyunargento) December 7, 2025
Clasificación: puesto 20
Carrera: puesto 20 pic.twitter.com/muQTDMtXCB
mientras tanto colapinto y gasly:— Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) December 7, 2025
pic.twitter.com/OUHrAt8irs
Colapinto en el fondo mientras todos pelean por algopic.twitter.com/VGmQgKwqik— Dani la comprensión (@unhilo) December 7, 2025
Colapinto y Gasly en el fondo pic.twitter.com/vdNvgZPedT— Mati (@maatigt_) December 7, 2025
Todos peleando mientras tanto Gasly y Colapinto con el Alpine #F1 #AbuDhabiGP— Lando (@NORRISACADEMICO) December 7, 2025
pic.twitter.com/mSyKpjHQdw
