Los mejores memes de la carrera de Franco Colapinto en Abu Dhabi

Lando Norris ganó su primer campeonato en la Fórmula 1; por otra parte, Colapinto finalizó en el último lugar

Este domingo se definió el título de la máxima categoría de automovilismo en el circuito de Yas Marina de los Emiratos Árabes. El ganador fue Lando Norris, quien se llevó todos los elogios de sus colegas. Por otra parte, Franco Colapinto culminó último y cerró un año negativo.

Lando Norris festeja su primer título en la Fórmula 1
Lando Norris festeja su primer título en la Fórmula 1Darko Bandic - AP

Con muchas complicaciones en su auto, Colapinto arrancó desde el puesto 20 y, a pesar de algunos avances de puesto, finalmente culminó en la última ubicación con una profunda desazón.

A raíz de esta última carrera en Medio Oriente, los usuarios de las redes sociales elaboraron los más ingeniosos memes para ponerle una cuota de humor al desempeño deportivo del pilarense.

