Los mejores memes y reacciones de la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de México

La Fórmula 1 vuelve a ver acción en el Gran Premio de México. Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada, donde cometió un error en su último intento al pasar sobre un piano en la curva 3. A partir de ese inconveniente, este domingo el argentino partirá último en la largada, que estará liderada por Lando Norris (McLaren), seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En la previa, los fanáticos compartieron distintos memes para demostrarle su apoyo al joven piloto.

Este último incidente que tuvo Colapinto hizo que quedara último en la grilla de largada, en el puesto 20. El piloto dijo que el auto Alpine es “muy difícil de manejar” en ese circuito, con problemas de falta de grip y una suspensión rígida que hace que el coche rebote mucho al tocar los bordillos, lo que afectó su rendimiento a lo largo del fin de semana. Su compañero de equipo Pierre Gasly clasificó 18º, por lo que la clave estará en cómo salen en su competición interna.

El cruce de los dos ídolos argentinos, que son muy amigos (Foto: @francopoints)

En la previa a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, Colapinto tuvo dos visitas de lujo con sello argentino: se cruzó con su amigo Bizarrap y recibió al baterista de Soda Stereo, Charly Alberti. Además, llegó al paddock con una gorra que le regaló el productor musical, en un gesto que se robó todas las miradas en la llegada.

Los mejores memes y reacciones de Franco Colapinto en el GP de México

FRANCO COLAPINTO LLEGÓ AL PADDOCK. 😎



Que look papaaa estoy segura que es gestión @bizarrap 🧢😮‍💨 pic.twitter.com/h8qSQVOuPs — Guada ً (@francopoints) October 26, 2025

pic.twitter.com/h4CrcxEM7B — DONDE ESTA EL CARGO VERDE DE COLAPINTO??? (@louu2212) October 25, 2025

Esto de que las carreras sean a la tarde me tiene así, qué horario horrible pic.twitter.com/7GIeqS4AFm — 43 ★ (@ColapintoFiles) October 26, 2025

Domingo de elecciones, clásico de España: Real Madrid vs Barcelona y Franco Colapinto corriendo en Formula 1. Todo el día así pic.twitter.com/D3PpO3EyTv — PEPE (@soyunargento) October 26, 2025

Franco Colapinto aparece en el dump de Kimi Antonelli en Instagram 🇮🇹🤝🇦🇷 pic.twitter.com/tsEubGBQCo — 43 ★ (@ColapintoFiles) October 26, 2025

Charly Alberti de Soda Stereo fue a hacerle el aguante a Franco Colapinto en México 🤝🇦🇷 pic.twitter.com/pN8XpN46Db — 43 ★ (@ColapintoFiles) October 25, 2025