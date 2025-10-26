LA NACION

Los mejores memes y reacciones de la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de México

El argentino largará último tras una clasificación complicada, pero los fanáticos se esperanzan con un batacazo; las muestras de apoyo en las redes sociales

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El argentino se robó todas las miradas con su gorra de Bizarrap (Foto: @Colapinto_news)
El argentino se robó todas las miradas con su gorra de Bizarrap (Foto: @Colapinto_news)

La Fórmula 1 vuelve a ver acción en el Gran Premio de México. Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada, donde cometió un error en su último intento al pasar sobre un piano en la curva 3. A partir de ese inconveniente, este domingo el argentino partirá último en la largada, que estará liderada por Lando Norris (McLaren), seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En la previa, los fanáticos compartieron distintos memes para demostrarle su apoyo al joven piloto.

Este último incidente que tuvo Colapinto hizo que quedara último en la grilla de largada, en el puesto 20. El piloto dijo que el auto Alpine es “muy difícil de manejar” en ese circuito, con problemas de falta de grip y una suspensión rígida que hace que el coche rebote mucho al tocar los bordillos, lo que afectó su rendimiento a lo largo del fin de semana. Su compañero de equipo Pierre Gasly clasificó 18º, por lo que la clave estará en cómo salen en su competición interna.

El cruce de los dos ídolos argentinos, que son muy amigos (Foto: @francopoints)
El cruce de los dos ídolos argentinos, que son muy amigos (Foto: @francopoints)

En la previa a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, Colapinto tuvo dos visitas de lujo con sello argentino: se cruzó con su amigo Bizarrap y recibió al baterista de Soda Stereo, Charly Alberti. Además, llegó al paddock con una gorra que le regaló el productor musical, en un gesto que se robó todas las miradas en la llegada.

Los mejores memes y reacciones de Franco Colapinto en el GP de México

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. La intimidad de un viernes especial para Colapinto, superando a Gasly y al piloto de reserva: "Un día muy bueno"
    1

    Colapinto mostró su velocidad, superó al piloto de reserva y otra vez a Gasly: “En lo personal fue un día bueno”

  2. Horario del GP de México de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
    2

    Horario del GP de México de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

  3. River a la Libertadores 2026: qué necesita para clasificar, tras la eliminación en la Copa Argentina
    3

    River a la Libertadores 2026: qué necesita para clasificarse, tras la eliminación en la Copa Argentina

  4. El tenso cruce entre Lautaro Martínez y su anterior DT en Inter: insultos y ¿pase de facturas?
    4

    Del tenso cruce entre Lautaro Martínez y su exDT Conte al curioso desgarro de Kevin De Bruyne

Cargando banners ...