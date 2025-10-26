Los mejores memes y reacciones de la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de México
El argentino largará último tras una clasificación complicada, pero los fanáticos se esperanzan con un batacazo; las muestras de apoyo en las redes sociales
La Fórmula 1 vuelve a ver acción en el Gran Premio de México. Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada, donde cometió un error en su último intento al pasar sobre un piano en la curva 3. A partir de ese inconveniente, este domingo el argentino partirá último en la largada, que estará liderada por Lando Norris (McLaren), seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En la previa, los fanáticos compartieron distintos memes para demostrarle su apoyo al joven piloto.
Este último incidente que tuvo Colapinto hizo que quedara último en la grilla de largada, en el puesto 20. El piloto dijo que el auto Alpine es “muy difícil de manejar” en ese circuito, con problemas de falta de grip y una suspensión rígida que hace que el coche rebote mucho al tocar los bordillos, lo que afectó su rendimiento a lo largo del fin de semana. Su compañero de equipo Pierre Gasly clasificó 18º, por lo que la clave estará en cómo salen en su competición interna.
En la previa a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, Colapinto tuvo dos visitas de lujo con sello argentino: se cruzó con su amigo Bizarrap y recibió al baterista de Soda Stereo, Charly Alberti. Además, llegó al paddock con una gorra que le regaló el productor musical, en un gesto que se robó todas las miradas en la llegada.
Los mejores memes y reacciones de Franco Colapinto en el GP de México
FRANCO COLAPINTO LLEGÓ AL PADDOCK. 😎— Guada ً (@francopoints) October 26, 2025
Que look papaaa estoy segura que es gestión @bizarrap 🧢😮💨 pic.twitter.com/h8qSQVOuPs
October 25, 2025
Esto de que las carreras sean a la tarde me tiene así, qué horario horrible pic.twitter.com/7GIeqS4AFm— 43 ★ (@ColapintoFiles) October 26, 2025
Domingo de elecciones, clásico de España: Real Madrid vs Barcelona y Franco Colapinto corriendo en Formula 1. Todo el día así pic.twitter.com/D3PpO3EyTv— PEPE (@soyunargento) October 26, 2025
October 26, 2025
Franco Colapinto aparece en el dump de Kimi Antonelli en Instagram 🇮🇹🤝🇦🇷 pic.twitter.com/tsEubGBQCo— 43 ★ (@ColapintoFiles) October 26, 2025
Charly Alberti de Soda Stereo fue a hacerle el aguante a Franco Colapinto en México 🤝🇦🇷 pic.twitter.com/pN8XpN46Db— 43 ★ (@ColapintoFiles) October 25, 2025
Che ese trompito de Pablito no lo van a enfocar nunca eh ? Ah Pero si tenían la repe de cuando Franco se salió de pista en la misma sesión. Mamita... @rolindewilde @pituto43 pic.twitter.com/zt7gFuA2Pq— Maxi 🏎️ 🇸🇪 (@MaxiToledo02) October 25, 2025
