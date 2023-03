Los mejores memes por el mosaico incompleto de los hinchas de Vélez para recibir a Ricardo Gareca

escuchar

El lunes por la noche, el experimentado entrenador Ricardo Gareca volvió al estadio José Amalfitani en su carácter de técnico de Vélez Sarsfield después de 10 años. Ídolo del club, el “Tigre” fue recibido por la hinchada fortinera con cánticos alusivos a su figura, una gran cantidad de presencia en la cancha, y un mosaico en la platea con el nombre del protagonista, que fue objeto de memes en las redes sociales por estar incompleto.

Claro: a pesar de la gran cantidad de aficionados que asistieron al estadio, donde estaba el mosaico, no lograron completar el apellido del director técnico velezano. De esta manera, el apellido de Ricardo quedó incompleto, y sólo alcanzó a leerse “Garec”. Por supuesto, en el marco del folclore deportivo, las cuentas partidarias de otros clubes, bromearon en la red social Twitter a los hinchas de Vélez por este error, con ingeniosos comentarios y memes.

“Qué grande la gente de Vélez recibiendo al Tigre Garec”, “¿Lo conocen a Garec, el nuevo DT de Vélez? Los hinchas del club de Liniers le hicieron hasta un mosaico”, “Bienvenido Garec. El primer entrenador catalán en dirigir en el futbol argentino”, “El eslovaco que se llama Garec llegando a la cancha de Velez”, “La vuelta al futbol argentino del tigre garec”, “El pacman Garec”, “Este es el famoso Garec que volvió a Vélez a salir campeón”, “Llegó el Tigr Garec a Vele”, fueron algunos de los mensajes más creativos por parte de los tuiteros.

El debut de Gareca en su regreso a Vélez

La canción elegida por los simpatizantes de Vélez para recibir a Gareca fue un hit de los viejos tiempos: “Miren, miren... qué locura, miren miren qué emoción... Este es el famoso Tigre que volvió a Vélez para ser campeón”. Sin embargo, como era de esperar, el debut del Tigre no solucionó todos los problemas. El Fortín empató 1 a 1 frente a Platense en condición de local, tras comenzar uno gol arriba en el marcador.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador de 65 años agradeció el recibimiento del que fue protagonista. “En el primer tiempo tuvimos mayor iniciativa. Hubo cosas que me gustaron y otras que no. El recibimiento de la gente fue algo muy importante. (...) Los hinchas siempre me generan ilusión. Vamos a tratar de entregar todo, hoy vino una multitud y hay que aprovecharlo”.

Sobre el delantero Lucas Pratto, a quien Gareca ya había dirigido en su primera etapa en Vélez, dijo que “hizo un partido aceptable, dentro de la inactividad que venía teniendo”. Además, destacó su entrega y el trabajo que realizó a nivel defensivo.

Por otra parte, el ex director técnico de la selección de Perú aseguró que “el objetivo es que Vélez esté en los puestos que tiene que estar, y empezar a ganar”, por lo cual, afirmó que el próximo partido, el equipo tiene “que ganar” porque “en base a los resultados, creceremos futbolísticamente”.

Respecto del balance del partido que hizo su equipo, aseguró: “Encontré a los muchachos bien. Me gusta Vélez cómo está confirmado, hoy hay cosas que nos gustaron. La gente y Vélez necesita ganar”

