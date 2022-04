Los memes de la derrota de River y del empate de Boca: del equipo suplente de Gallardo al juego de Battaglia

Este miércoles, River enfrentó a Talleres de Córdoba por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Los dirigidos por Marcelo Gallardo perdieron 1 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde los visitantes mostraron dos caras en los 90 minutos. La primera parte fue aceptable, mientras que, en la segunda, el equipo se mostró totalmente deslucido y desaliñado, y terminó convirtiendo estas falencias en un resultado en su contra. Tras estas actuaciones, las redes sociales explotaron con memes y cargadas por el encuentro.

El Millonario salió a la cancha con un equipo suplente en la incómoda visita a Córdoba, con ocho cambios respecto de la formación titular de la victoria del domingo pasado frente a Banfield. Pero esta vez, el resultado no acompañó a los de Núñez quienes tuvieron que resignar la disputa por el primer lugar en la tabla de la Zona 1 con Racing, con 22 puntos, frente a las 27 unidades del equipo de Avellaneda.

La esperanza de los hinchas de River antes de recibir el gol de Talleres

Lo vivido durante los 90 minutos fue motivo de cargadas en Twitter, donde los fanáticos inundaron de memes y comentarios esa red social. Primero, los hinchas se ilusionaron con un posible resultado similar al partido anterior, ya que Gallardo si bien había salido con jugadores suplentes, mantuvo a Franco Armani, Santiago Simón y Braian Romero.

En las redes sociales estallaron los memes tras la derrota de River en Córdoba Twitter

No obstante, tras la derrota, pidieron que no se recurra más a esta alternativa, ya que “está en juego el campeonato”. “Somos horribles los visitantes, tienen que cantar jugadores”, indicaron algunos. Pero también hubo quienes recordaron las viejas formaciones del técnico. “Pensar que River tenía dos equipos: el titular y el suplente. Hoy apenas llega a uno”, aseveró otra persona.

El primer tiempo del River vs Talleres no tuvo una gran actuación

El empate de Boca

El otro equipo que pasó un “trago amargo” fue Boca, que empató 1 a 1 en la Bombonera ante Godoy Cruz, y ahora ve desde lejos al puntero de la Zona 2, Estudiantes que acumula 24 puntos en la tabla de posiciones, frente a las 18 unidades del Xeneize. Darío Benedetto anotó el tanto del conjunto de Sebastián Battaglia, pero fue igualado por Salomón Rodríguez antes de finalizar el primer tiempo del duelo.

Es así que los locales no jugaron bien y la Bombonera se llenó de rumores. Sucede que Javier García, el reemplazante de Agustín Rossi, evitó una derrota de los xeneizes con varias atajadas frente al Tomba, y se convirtió en la figura de la noche.

Las atajadas de García fue de lo más comentado por la gente

En las redes sociales, los hinchas del club de la Ribera demostraron su descontento por el tipo de juego que vieron en los 90 minutos y por el presente futbolístico del equipo, que lleva varias fechas sin poder ganar de local. Además, hubo quienes “criticaron” la posición de Vázquez y Benedetto “como dobles 9″. Cada vez que el arquero suplente atajaba una jugada, los hinchas suspiraban de alivio, ya que el reemplazante de Rossi pudo evitar con sus actuaciones una escandalosa derrota.

Mientras que los de Boca hablaron del difícil momento de equipo de Sebastián Battaglia Twitter

“Javi García, del que todos dudaban y hasta hacían memes, hoy salvó a Boca y no es la primera vez. Un pibe que salió del club, que tuvo más malas que buenas, pero que sabe dónde está y suma desde el lugar que le toque. No se puede decir lo mismo del resto”, indicó un usuario de Twitter. “Ver a Boca es atravesar, de manera constante, las fases del meme de Mr. Increíble. Le llegó la hora al Consejo de tomar decisiones con la razón, y no con el corazón”, indicó otro.