Luis Suárez, abucheado: los hinchas del Liverpool no le perdonan que les haya gritado un gol

El Atlético de Madrid cayó por 2 a 0 en su visita al estadio del Liverpool FC y su clasificación a la próxima ronda de la UEFA Champions League quedó comprometida. Al margen de la circunstancia, el partido contaba con un condimento muy especial: el regreso del delantero uruguayo Luis Suárez al estadio Anfield Road.

En ese lugar, los hinchas lo vieron convertirse en el máximo goleador de las ligas europeas en la temporada 2013-2014 y quedar a las puertas de obtener la primera Premier League en 25 años. Aunque el balance de la estadía del “Pistolero” en los Red fue positiva, los hinchas no olvidan que Suárez festejó un gol contra su exequipo en la Champions League 2018-19. Por eso, lo recibieron con abucheos. El clima que se vivió en la cancha también tuvo su reflejo en las redes sociales, donde algunos tildaron de “desagradecidos” a los hinchas.

Un aficionado uruguayo reprende la actitud de los hinchas del Liverpool Captura Twitter

"Qué rápido se olvidan las cosas en el mundo del fútbol", escribió un hincha del Barcelona Captura Twitter

En el orden estrictamente futbolístico, la actuación de “Lucho” no fue la que se esperaba. Todo lo contrario. Con poca participación en el juego y una amarilla por protestar, el centrodelantero colchonero tuvo apenas un remate al arco en el segundo tiempo, cuando anotó un gol que luego sería anulado por el VAR. Por su baja incidencia en el rendimiento del equipo, el jugador de 34 años fue reemplazado a los 59 minutos del segundo tiempo por el entrenador argentino Diego Simeone.

La mala actuación de Suárez también despertó críticas en las redes sociales. Allí, algunos analistas aficionados opinaron que el juego de Suárez no es el adecuado para el fútbol europeo porque condiciona el funcionamiento del equipo, y si no anota, no trae ningún beneficio. Tampoco fue bien vista la reacción del 9 cuando salió de la cancha por decisión del director técnico.

Por qué Suárez festejó su gol ante Liverpool

Corría marzo de 2019 y “Lucho” atravesaba una circunstancia especial: hacía nueve partidos que no anotaba en la máxima competencia europea y no pudo contener su desahogo. Tras la furia inicial, junto sus dos manos hacia arriba y miró a la tribuna visitante del Camp Nou, donde se encontraban los aficionados ingleses. Un motivo más nacionalista podría ser la doble factura del delantero ante la selección de Inglaterra en el Mundial 2014. En cualquier caso, en los palmarés de Liverpool quedó la Copa de la Liga que Suárez contribuyó a ganar en el año 2012.